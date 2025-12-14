#
Представлен крупный семейный кроссовер с пожизненной гарантией за 1,5 млн рублей

Jetour выпустил кроссовер X90 PRO 2026 с ценами от 1,5 млн рублей

Бренд Jetour сообщил о запуске продаж кроссовера Jetour X90 PRO 2026 модельного года в Китае.

Модель доступна в пяти комплектациях с ценами от 136 до 168 тысяч юаней (примерно 1,5-1,86 миллиона рублей). Клиенты могут воспользоваться привилегиями: скидкой в 15 тысяч юаней при trade-in (165 тысяч рублей), пожизненной гарантией для первого владельца (при некоммерческом использовании) и пятью годами бесплатного интернет-трафика по 6 ГБ в месяц.

Обновлённый X90 Pro может похвастаться оригинальным дизайном, включая большую решётку радиатора, вертикальные хромированные вставки и светящуюся декоративную полосу.

Jetour X90 PRO 2026
Jetour X90 PRO 2026

Габариты автомобиля составляют 4858×1925×1780 мм, а колёсная база – 2850 мм. Кроссовер предлагается в вариантах на 5, 6 и 7 мест (основная схема – 2+2+2), а объём багажника в 5- и 7-местных версиях может достигать 1634 литров.

Интерьер Jetour X90 PRO 2026
Интерьер Jetour X90 PRO 2026

Внутри автомобиля установлены два экрана с диагоналями 10,25 и 15,6 дюйма, а медиасистема функционирует на базе Qualcomm Snapdragon 8155. Также предусмотрены телематическая система, «хрустальный» селектор передач, алькантара на потолке и удобные кресла с вентиляцией, подогревом и функцией массажа (для первых двух рядов).

Кроссовер оснащается двумя двигателями: 2,0-литровым с мощностью 254 л.с. и 1,6-литровым с мощностью 197 л.с. Оба мотора работают в паре с 7-ступенчатой трансмиссией «робот».

Источник:  Autohome
Лежнин Роман
Фото:Autohome
14.12.2025 
Фото:Autohome
