В России официально появится новая доступная иномарка по цене Гранты

SAIPA Shahin проходит сертификационные испытания для выхода на российский рынок

Иранский седан SAIPA Shahin, ранее поставлявшийся в Россию только в малых объемах и без официальной регистрации, может получить полноценный выход на российский рынок.

Данный «бюджетник» был замечен на сертификационных испытаниях, которые необходимы для получения Одобрения типа транспортного средства (ОТТС). Без этого документа официальные продажи на российском рынке невозможны.

На фотографии видно, как автомобиль проходит испытания на полигоне под Дмитровом, который традиционно используется для сертификационных тестов. SAIPA Shahin основан на японской платформе хэтчбека Toyota Yaris XP90 из середины 2000-х.

SAIPA Shahin

Шасси имеет простую конструкцию: спереди расположены стойки McPherson, а сзади установлена балка. Автомобиль укомплектован дисковыми тормозами, ABS, двумя подушками безопасности, кондиционером и камерой заднего вида.

Под капотом у SAIPA Shahin находится восьмиклапанный 1,5-литровый турбомотор мощностью 110 лошадиных сил и крутящим моментом в 178 Нм. Коробка передач – пятиступенчатая «механика», а привод – передний.

В числе зимних опций имеется подогрев зеркал, а стандартное оснащение включает бесключевой доступ с кнопкой запуска, электропривод люка, круиз-контроль, мультимедийную систему с 7-дюймовым экраном, датчики давления в шинах и систему помощи при старте на подъеме.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках