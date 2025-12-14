#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Как в России варят кузова «бывших китайцев»? Показываем!
14 декабря
Как в России варят кузова «бывших китайцев»? Показываем!
«За рулем» показал работу сварочного...
Синтетика для автомобиля — выбор экспертов зимой
14 декабря
Синтетика для автомобиля — выбор экспертов зимой
Специалисты объяснили, какое моторное масло...
Интерьер Kia Sportage
14 декабря
В Россию вернулся один из самых популярных корейских кроссоверов с приятной ценой
Продажи кроссоверов Kia Sportage возобновлены в...

В России официально появится новая доступная иномарка по цене Гранты

SAIPA Shahin проходит сертификационные испытания для выхода на российский рынок

Иранский седан SAIPA Shahin, ранее поставлявшийся в Россию только в малых объемах и без официальной регистрации, может получить полноценный выход на российский рынок.

Рекомендуем
Лада Искра: что с цинком на кузове? Он есть, но не везде

Данный «бюджетник» был замечен на сертификационных испытаниях, которые необходимы для получения Одобрения типа транспортного средства (ОТТС). Без этого документа официальные продажи на российском рынке невозможны.

На фотографии видно, как автомобиль проходит испытания на полигоне под Дмитровом, который традиционно используется для сертификационных тестов. SAIPA Shahin основан на японской платформе хэтчбека Toyota Yaris XP90 из середины 2000-х.

SAIPA Shahin
SAIPA Shahin

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Шасси имеет простую конструкцию: спереди расположены стойки McPherson, а сзади установлена балка. Автомобиль укомплектован дисковыми тормозами, ABS, двумя подушками безопасности, кондиционером и камерой заднего вида.

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Под капотом у SAIPA Shahin находится восьмиклапанный 1,5-литровый турбомотор мощностью 110 лошадиных сил и крутящим моментом в 178 Нм. Коробка передач – пятиступенчатая «механика», а привод – передний.

В числе зимних опций имеется подогрев зеркал, а стандартное оснащение включает бесключевой доступ с кнопкой запуска, электропривод люка, круиз-контроль, мультимедийную систему с 7-дюймовым экраном, датчики давления в шинах и систему помощи при старте на подъеме.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Авто Mail
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Михаил Метцель/ТАСС
Количество просмотров 19
14.12.2025 
Фото:Михаил Метцель/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Saipa Shahin

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв