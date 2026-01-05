Обвал моста и провалившийся лед — случаи из жизни дальнобойщиков

В Сети вспомнили случай с дальнобойщиком, потерявшим груз из-за навигатора

В очередной видеоподборке с приключениями дальнобойщиков промелькнул случай, который произошел с одним водителем из США.

Случай, можно сказать, типовой – подобное время от времени случается в самых разных частях света. В 2020-м водитель 40-тонного грузовика заехал в глушь штата Миссури, когда решил сократить дорогу – так посоветовал навигатор. В итоге он выехал к мосту, начал по нему двигаться – и мост буквально развалился на куски! Оказалось, что он способен выдержать всего 5 тонн...

Парень выжил, но весь груз потерял. Это здорово, но у нас один вопрос: а знак, предупреждающий о грузоподъемности моста, был?..

Этот и другие шокирующие и просто забавные случаи с дальнобойщиками – в видеоподборке!

