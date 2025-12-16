Полный привод, автомат, проверенный временем мотор — надежный кроссовер до 2 млн рублей

Эксперт Виноградов рассказал, на что обратить внимание при выборе Volvo XC60

С приходом зимы вопрос о надежном полноприводном кроссовере становится как никогда актуальным.

Однако далеко не все системы полного привода способны подарить водителю настоящее чувство уверенности на заснеженной или обледенелой дороге.

В поисках такого автомобиля, который отлично ведет себя сам, без постоянной помощи электронных ассистентов, наш эксперт обратил внимание на подержанные кроссоверы в ценовой категории около 2 млн рублей.

Одним из ярких фаворитов в этой нише является Volvo XC60 первого поколения, выпуска 2014-2015 годов.

Эта модель демонстрирует прекрасную управляемость на сложном покрытии. Секрет ее устойчивости кроется не только в репутации бренда, но и в технической начинке – многодисковой межосевой муфте Haldex, которая обеспечивает эффективное распределение тяги между осями.

Кузов и лакокрасочное покрытие шведского кроссовера отличаются завидной долговечностью, хотя возраст первым делом может проявиться на декоративных хромированных деталях.

Мнение эксперта

Александр Виноградов, редактор журнала «За рулем»:

– С большей долей вероятности под капотом будет пятицилиндровый турбодизель объемом 2,4 литра с двумя типами форсировки (190 или 215 л.с.). Некоторые слабости у этого дизеля есть.

При осмотре стоит прислушаться, нет ли свиста. Натяжные ролики могут заклинить, что приведет и к обрыву приводного ремня. Другой ремень (ГРМ), необходимо менять каждые 60 тысяч км.

Салон Volvo XC60 заслуживает отдельных похвал за качество использованных материалов, которые, по словам эксперта, редко показывают серьезные изъяны до пробега в 200 тысяч километров. Пристального внимания при проверке автомобиля требует теплообменник автоматической коробки передач, который иногда может давать течь.

Шестиступенчатый автомат Aisin в целом надежен, но его работу нужно оценить на предмет плавности. Рывки при переключениях могут говорить об износе тефлоновых колец, а факт профессионально выполненного ремонта счиается плюсом, продлевающим жизнь агрегата.

Таким образом, Volvo XC60 первого поколения, при грамотном выборе и внимании к ключевым узлам, способен стать верным и уверенным спутником на многие зимние сезоны, полностью оправдывая вложения в покупку.

Еще 3 проверенных варианта надежных кроссоверов за 2 млн, вы найдете тут.

Рекомендуем РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ! Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!



ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»