ЦСР: среди всех отраслей промышленности РФ автопром показал наихудший результат

Производство автомобилей в России упало на 38%

По данным Росстата, российский автопром показал наихудшие результаты среди всех отраслей промышленности РФ.

За период с января по октябрь 2025 года выпуск автотранспортных средств сократился на 22,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; в октябре спад составил 38,4%. Эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР) подготовили аналитический обзор «Тормозной путь», который анализирует текущее состояние автопрома, указывая на структурный кризис, который может предвещать более широкие экономические проблемы.

Легковой сегмент подвержен негативному влиянию высоких ставок по кредитам, что затрудняет автокредитование и снижает конкурентоспособность с импортными автомобилями. Выпуск легковых автомобилей снизился на 9,6% за первые десять месяцев 2025 года, а продажи упали на 17,8% за одиннадцать месяцев. Продажи Lada, контролирующей 25% рынка, сократились на 25%. Объем автокредитов упал на 28,5% на фоне высокой ключевой ставки в 21%.

Грузовой сегмент также демонстрирует признаки снижения деловой активности: производительность грузовых автомобилей упала на 32% за январь-октябрь 2025 года. При этом продажи крупнотоннажных грузовиков сократились на 56%, а среднетоннажных – на 46%.

Финансовые показатели остаются крайне низкими: за девять месяцев 2025 года объем сектора составил 48,3 млрд рублей, что в три раза ниже по сравнению с предыдущим годом. Рентабельность упала до 1,2%, приблизившись к минимальным значениям 2021 года. КАМАЗ зафиксировал рост чистого убытка до 29,1 млрд рублей, что связано с удвоением процентных расходов.

Проблемы также касаются сегмента спецтехники – продажи строительно-дорожного транспорта упали на 41,3%, а сельскохозяйственного – на 26,5%.

Меры по стимулированию спроса на отечественные автомобили оказались неэффективными. Новые локализационные требования для такси, которые вступят в силу с марта 2026 года, могут привести к сокращению игроков на рынке такси и увеличению цен для пассажиров. Ожидается, что спрос будет смещаться в сторону китайских автомобилей, предлагающих большее оснащение при сопоставимых ценах.

Анализ итогов 11 месяцев 2025 года показал, что продажи падают у всех основных марок, как отечественных, так и китайских. Вместе с тем, продажи белорусских автомобилей Belgee возросли на 83,5%, а бывшего Solaris, теперь производимого в Санкт-Петербурге, – на 135,2%. Продажи Toyota увеличились на 33,6%, однако общий объем продаж этих марок составляет лишь 9,7% от общего продаж в секторе.

