Раритетный Opel ушел с молотка за цену нового пикапа

Отреставрированный Chevrolet Omega образца 1994 года продали за 68 000 евро

В честь столетия General Motors в Бразилии стартовала программа Chevrolet Vintage. Ее первым плодом стал безупречно восстановленный седан Chevrolet Omega CD Irmscher 1994 года, который был продан на благотворительном аукционе за 437 500 бразильских реалов (около 68 000 евро).

Эта сумма на местном рынке сопоставима со стоимостью нового полноразмерного пикапа.

Omega – не просто старый Opel, а символ эпохи. В 1990-е Omega была флагманом бразильского автопрома, предлагая передовые технологии и роскошь. Особую ценность этому экземпляру придает редкий пакет от немецкого тюнера Irmscher, увеличивший объем двигателя до 3,6 литра. Машина, принадлежавшая всего одному владельцу, была полностью перебрана.

Chevrolet Omega

Специалисты GM досконально восстановили каждый узел – от кузова, перекрашенного по оригинальной технологии, до уникальной цифровой приборной панели, а затем проверили автомобиль на испытательном полигоне.

Chevrolet Omega

Проданный Omega – первый из десяти запланированных к реставрации классических моделей. Программа продолжится раллийным пикапом S10, Opala, Monza и Kadett GSi. Этот успешный аукцион показал, что безупречно восстановленная история может обрести не только музейную ценность, но и реальную рыночную стоимость, сопоставимую с ценами современных автомобилей.

Chevrolet Omega

