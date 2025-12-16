70-летний ГАЗ-12 ЗИМ в идеальном состоянии выставили на продажу: известна цена
В Сочи выставили на продажу большой советский седан ГАЗ-12 ЗИМ 1957 года выпуска с пробегом 12 500 км.
Продавец уточняет, что машина в идеальном состоянии. ПТС оригинальный, автомобиль стоит на учете. Была произведена полная реставрация машины в 2018-м году.
По словам продавца, диски и колеса 1957 года выпуска. Машина не участвовала в ДТП, в салоне не курили.
Под капотом установлен двигатель объемом 3.5 л и мощностью 90 л. с., МКП.
Стоимость раритета составляет 6,5 млн рублей.
Напомним, седан ЗИМ стал предшественником Чайки ГАЗ-13 и предназначался, в первую очередь, для партийной номенклатуры в качестве персонального автомобиля.
Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota дешевле 2 миллионов рублей.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!
Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!