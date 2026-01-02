В продаже появился надежный семиместный Mitsubishi с доступной ценой

На рынке РФ появился Mitsubishi Xpander и Xpander Cross по цене от ₽2,26 млн

Семиместные компактвэны Mitsubishi Xpander и Xpander Cross, которые популярны в Азии и имеют полностью оцинкованный кузов, не попали под новые правила расчета утилизационного сбора и поставляются в Россию по прежним ценам. На начало декабря стоимость новых моделей на одном из классифайдов составляет 2 262 600 рублей.

Наименьшая цена на новые Mitsubishi Xpander и Xpander Cross зафиксирована в Омске. Новый Xpander 2023 года в полной комплектации, производимый в Индонезии, стоит 2 262 600 рублей. Оснащение включает кожаный мультифункциональный руль, двухзонный климат-контроль, электронный ручник с функцией AutoHold, старт двигателя с кнопки, круиз-контроль и мультимедийную систему с сенсорным экраном.

В той же омской компании возможен заказ Xpander 2025 года в базовой и средней комплектациях, а также топовой версии Mitsubishi Xpander Cross, которая предлагает увеличенный клиренс. Однако цены на них в объявлении не указаны и, вероятно, их нужно уточнять индивидуально.

Mitsubishi Xpander Cross

В Воронеже новый Mitsubishi Xpander в комплектации Highline можно купить за 2 450 000 рублей с доставкой «под ключ» в течение 4-6 недель, а в Новосибирске и Москве минимальная цена составляет 2 490 000 рублей. За 2 520 000 рублей автомобиль можно приобрести из наличия в Москве, тогда как в Томске его стоимость минимум на 40 тысяч рублей выше.

Также новый Xpander можно купить из наличия в Краснодаре за 2 550 000 рублей, а Xpander Cross с увеличенным клиренсом продается в Чите за 2 790 000 рублей, при этом в Сочи и Нижнем Новгороде его стоимость достигает 3 600 000 рублей.

Mitsubishi Xpander

Все модели Mitsubishi Xpander и Xpander Cross оснащены одним и тем же 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 105 л. с., который зарекомендовал себя у таксистов в Азии и работает в паре с классическим четырехступенчатым автоматом. Привод у всех моделей только передний.

