Выяснилось, какой пробег можно считать критичным для автомобиля

Андрей Гришаков: современные сложные авто дороги в ремонте после 250 тыс. км

Вторичный рынок автомобилей крайне разнообразен – от свежих экземпляров до машин солидного возраста и пробега.

В связи с этим мы решили выяснить: какой пробег или возраст можно считать «точкой невозврата», после которой ремонт в среднем становится дороже остаточной стоимости автомобиля?

И верно ли утверждение, что для некоторых марок (например, Toyota, Volvo) этот рубеж может наступать после 250+ тыс. км, а для других – с высокотехнологичными агрегатами – уже к 150 тыс. км?

Мнение эксперта

Андрей Гришаков, директор департамента автомобилей с пробегом ГК «Автодом» и ГК АвтоСпецЦентр:

– Необходимо учитывать класс авто, марку и модель, модификацию, а также регламентные работы, которые проводились по техническому обслуживанию конкретного автомобиля.

Если говорить о пробеге авто, то для многих современных модификаций двигателей, АКП и основных узлов, пробег более 250 тыс. км. может привести к серьезным затратам на техническое обслуживание.

При этом, если речь идет конкретно о превышении остаточной стоимости автомобиля при ремонте, то в эту категорию можно выделить технологически сложные автомобили премиального сегмента с пробегами более 250 тыс. км., и возрастом старше 15 лет.

На рынке авто с пробегом встречаются и прекрасные экземпляры японских, американских, корейских и немецких брендов с пробегами более 300 тыс.км.

Необходимо учитывать технологичность, форсировку, инновации и характеристики конкретного автомобиля, заложенные заводом изготовителем. Конечно, малокубатурные форсированные двигатели не смогут иметь аналогичный ресурс объемным моторам с меньшей форсировкой, также как и автомобили спортивных модификаций не рассчитаны на перепробеги.

