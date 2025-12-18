#
Запасы автомобилей на складах начали истощаться: что будет с ценами

Эксперт Коротков: Машины дорожают на фоне истощения запасов на складах

Склады автодилеров в РФ постепенно освобождаются из-за оживления бизнеса и сокращения импорта дистрибьюторами в 2025 году.

Когда склады дилеров начинают стремительно пустеть, рынок мгновенно реагирует, отмечает руководитель управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинг» Александр Корнев.

Это уже не просто тенденция, а показатель того, что баланс спроса и предложения смещается, и довольно заметно.

Комментарий эксперта

Александр Корнев, руководитель управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинг»:

– В 2025 году покупательская активность растет быстрее поставок, поэтому дефицит отдельных моделей ощущается острее. В такой ситуации логично ожидать движения цен вверх: выбор сокращается, а значит, растет ценность каждого доступного автомобиля. Именно поэтому дилеры все чаще корректируют прайс-листы, отказавшись от прежних стратегий.

Больше всего изменения отражаются на машинах с небольшим пробегом и автомобилях, восстановленных после ДТП. На них спрос традиционно высок, а вот предложение сокращается быстрее остальных категорий. В результате цены начинают подниматься в первую очередь в массовом сегменте, подтягивая за собой и вторичный рынок, где продавцы адаптируются к новой реальности практически без задержки.

При этом сокращаются и скидочные программы, отмечает специалист. Дилерам уже нет необходимости стимулировать продажи, машины уходят быстрее, чем поступают. Пустующие склады вносят свою долю неопределенности, а логистические задержки делают ситуацию более напряженной. В ряде регионов такие колебания становятся постоянным фоном, и рынок постепенно привыкает работать в режиме ограниченного выбора.

На этом фоне особенно важно следить за ценой и понимать динамику предложения. Пустующие склады – это сигнал, что решение о покупке придется принимать быстрее и осознаннее, пояснил Корнев. Для продавцов становится критичным сохранять прозрачность условий и качество подбора, чтобы удерживать доверие покупателей в условиях рынка, который меняется буквально на глазах, подытожил он.

