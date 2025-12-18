Продажи этих российских машин существенно снизились

«Автостат»: продажи автомобилей УАЗ в России упали на 46%

В ноябре 2025 года в России было продано 1459 новых автомобилей марки УАЗ, что на 23% меньше, чем в октябре (1906 шт.), и на 46% ниже, чем в ноябре прошлого года (2696 шт.). Эти данные предоставлены агентством «Автостат», ссылающимся на информацию от АО «ППК».

Основная часть продаж пришлась на модельный ряд коммерческих автомобилей СГР, которые составили 520 единиц, что составляет примерно 36% общего объема продаж бренда. Следом за ними расположился внедорожник УАЗ Патриот с 508 реализованными автомобилями.

На третьем месте оказался легкий грузовик Профи с 219 шт., а на четвертом – Пикап с 197 проданными экземплярами. Внедорожник Хантер был реализован всего в 15 единицах. В целом, за период с января по ноябрь 2025 года было реализовано 17,6 тыс. новых автомобилей УАЗ, что на 38% меньше показателя за аналогичный период 2024 года.

УАЗ Патриот

