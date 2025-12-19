#
Honda остановила производство в Китае: раскрыты причины

Honda приостанавливает производство в КНР из-за проблем с поставками компонентов

Honda Motor с конца декабря временно прекратит производство автомобилей на своих заводах GAC Honda в Китае.

Этот шаг затронет все три совместных предприятия компании на территории страны и продлится с 29 декабря по 2 января. Причиной приостановки стало продолжающееся отсутствие полупроводников, что серьезно влияет на производственные графики.

Рынок реагировал на эти новости отрицательно: в день обнародования информации стоимость акций Honda на Токийской фондовой бирже упала примерно на 1,5%. Это снижение символизирует опасения инвесторов по поводу возможного негативного влияния сохраняющихся проблем с поставками и слабого спроса на будущие доходы компании.

Кроме того, Honda планирует кратковременные перерывы в производстве на своих японских заводах, которые будут остановлены 5 и 6 января.

Как сообщает портал CarNewsChina, текущая приостановка производства противоречит ранее заявленным ожиданиям Honda о нормализации ситуации к концу ноября. Однако объявленная заморозка свидетельствует о том, что проблемы с поставками всё еще актуальны и мешают восстановить нормальный производственный процесс.

Ранее «За рулем» сообщал, как безопасно хранить неиспользуемый автомобиль зимой.

Источник:  CarNewsChina
Ушакова Ирина
19.12.2025 
