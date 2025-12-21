#
>
Почему зимой «умные» автомобили могут быть опаснее простых

Егор Васильев объяснил, как зимние условия ломают продвинутую электронику

Автоэксперт Егор Васильев предупредил, что сложные электронные системы современных «умных» автомобилей, включая ассистенты безопасности и алгоритмы на основе искусственного интеллекта, могут стать источником проблем в зимний период.

По его словам, системы, хорошо работающие в теплую погоду, часто дают сбои из-за двух ключевых факторов: низкого сцепления шин с дорогой и ухудшения «зрения» из-за налипания снега и льда на камеры, датчики и лидары.

Проблема усугубляется тем, что в современных авто водитель лишен прямого доступа к управлению многими агрегатами – за работу двигателя, трансмиссии и выбор передачи отвечают «умные» алгоритмы. Они самостоятельно рассчитывают крутящий момент и режим движения для оптимальной управляемости. Однако на льду или снегу, когда сцепление минимально, эффективность этих алгоритмов резко падает.

Васильев отметил, что это может сделать автомобиль практически неуправляемым в, казалось бы, простых ситуациях, например, при выезде с заснеженной парковки. Кроме того, при заносе на скорости электроника часто блокирует действия водителя, в том числе использование педали газа, что в некоторых случаях может спровоцировать ДТП.

Получается парадокс: ассистенты, созданные для помощи неопытным водителям, вступают с ними в конфликт и теряют эффективность.

Отдельную опасность представляет обледенение датчиков, которое может привести к их полному отказу. В лучшем случае это снизит эффективность помощников, а в худшем – переведет автомобиль в аварийный режим с ограничением мощности и скорости.

В итоге, заключил Егор Васильев, в суровых зимних условиях иногда оказывается легче и безопаснее управлять автомобилем с простейшей электроникой.

0