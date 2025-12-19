Назван идеальный способ избежать серьезных травм в ДТП

Автоэксперт Лигачев: ремни безопасности — залог безопасности пассажиров в ДТП

Пассажиры должны помнить о необходимости использования ремней безопасности во время поездок на автомобиле, даже если они сидят на заднем сидении.

В случае аварии именно ремни могут стать тем фактором, который спасет жизнь, как отметил автоэксперт Константин Лигачев.

Он подчеркнул, что при авариях нагрузка на пассажиров значительно увеличивается. Если водителя может спасти подушка безопасности, то для пассажиров на заднем сидении единственным средством защиты становится ремень.

«Это все рабочие варианты и в большинстве случаев спасают. Некоторым неудобно, что ремень натирает. Ехать лучше с дискомфортом, но живым и здоровым», – предупредил Лигачев.

Автоэксперт также поделился личным опытом: он рассказывал, как его дети на заднем сидении остались целы благодаря ремням безопасности, когда он резко затормозил из-за внезапного появления другого автомобиля. Они фактически «повисли» на ремнях, что и предотвратило их травмы.

