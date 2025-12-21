#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Российские покупатели выбирают кроссоверы: Omoda C5 – главный хит бренда
21 декабря
Популярная китайская марка потеряла одну из моделей — что дальше?
Представитель Omoda в РФ рассказал о будущем...
Интерьер Toyota Veloz
21 декабря
В России появилась надежная семейная Тойота дешевле «китайцев»
Компактвэны Toyota Veloz предлагаются в России...
Почему зимой «умные» автомобили могут быть опаснее простых
21 декабря
Почему зимой «умные» автомобили могут быть опаснее простых
Егор Васильев объяснил, как зимние условия...

Популярная китайская марка потеряла одну из моделей — что дальше?

Представитель Omoda в РФ рассказал о будущем бренда после ухода седана S5

В российском представительстве бренда Omoda рассказали, как будет строиться стратегия бренда после ухода седанов S5 и S5 GT.

Рекомендуем
Гид по запчастям: сравнительные тесты и советы экспертов «За рулем»

Основным фокусом в работе брендов Omoda и Jaecoo (оба принадлежат Chery) в России будут кроссоверы, поскольку они пользуются большим спросом, отметили в российской пресс-службе Omoda. Напомним, в России официально продаются кроссоверы Omoda C5 и C7, а также Jaecoo J7, J8 и J7. Что касается седанов S5 и S5 GT, они продавались в РФ чуть более двух лет и предлагались с движками 113 и 147 л.с. в паре с вариатором.

Российские покупатели выбирают кроссоверы: Omoda C5 – главный хит бренда
Российские покупатели выбирают кроссоверы: Omoda C5 – главный хит бренда
«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

В последнее время прайсы на седаны Omoda S5 с учетом акций и спецпредложений начинались с отметки в 1,84 млн рублей при учете действующих акций. Несмотря на демократичный ценник, модель так и не стала популярной в России. Сейчас в наличии у дилеров остались считанные экземпляры.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Китайские автомобили
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
21.12.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0