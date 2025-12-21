Популярная китайская марка потеряла одну из моделей — что дальше?

Представитель Omoda в РФ рассказал о будущем бренда после ухода седана S5

В российском представительстве бренда Omoda рассказали, как будет строиться стратегия бренда после ухода седанов S5 и S5 GT.

Основным фокусом в работе брендов Omoda и Jaecoo (оба принадлежат Chery) в России будут кроссоверы, поскольку они пользуются большим спросом, отметили в российской пресс-службе Omoda. Напомним, в России официально продаются кроссоверы Omoda C5 и C7, а также Jaecoo J7, J8 и J7. Что касается седанов S5 и S5 GT, они продавались в РФ чуть более двух лет и предлагались с движками 113 и 147 л.с. в паре с вариатором.

Российские покупатели выбирают кроссоверы: Omoda C5 – главный хит бренда

В последнее время прайсы на седаны Omoda S5 с учетом акций и спецпредложений начинались с отметки в 1,84 млн рублей при учете действующих акций. Несмотря на демократичный ценник, модель так и не стала популярной в России. Сейчас в наличии у дилеров остались считанные экземпляры.

