Названы способы продлить жизнь аккумулятора авто зимой

«Авито Авто»: зимой системы машины получают повышенную нагрузку

Зимой емкость автомобильного аккумулятора существенно уменьшается, и запуск двигателя требует значительных затрат энергии.

Как сообщили эксперты, низкие температуры, короткие поездки по городу и постоянная работа обогревательных систем создают дополнительную нагрузку на аккумулятор. Его состояние критично для успешного запуска автомобиля в морозные дни.

Для поддержания заряда рекомендуется совершать длительные поездки за пределы города. После запуска двигателя стоит дать автомобилю поработать на холостых оборотах в течение 5-10 минут без включения энергоемких потребителей. При температуре ниже −30 градусов аккумулятор лучше снимать на ночь и хранить в тепле. На автомобилях с механической коробкой передач перед запуском следует выжимать сцепление.

Не рекомендуется включать стартер более чем на 5-7 секунд подряд. Если двигатель не запускается, нужно сделать паузу около минуты, чтобы восстановить энергию батареи. Множественные подряд попытки запуска могут сильно разрядить аккумулятор.

Перед зимой стоит оценить состояние батареи. Средний срок службы составляет от 3 до 7 лет. Корпус нужно осмотреть на наличие трещин и вздутий. Напряжение на клеммах можно измерить с помощью мультиметра: 12.6−12.8 В указывает на полный заряд, около 12.4 В свидетельствует о нехватке ресурса, а значения около 12 В и ниже говорят о глубоком разряде.

Для холодных регионов рекомендуется использовать моторные масла с низким зимним индексом 0W или 5W, если это допускается руководством по эксплуатации автомобиля. Такие масла сохраняют свою текучесть при низких температурах и облегчают запуск двигателя.

