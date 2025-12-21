#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Этих водителей ждет новый штраф: Госдума уже его одобрила
21 декабря
Этих водителей ждет новый штраф: Госдума уже его одобрила
Водителей машин с иностранными номерами начнут...
Календарь 2026 года (обложка)
21 декабря
От цоканья скакунов до рева Porsche: страсть и прогресс в календаре с белорусскими красотками
В «АвтоГродно» представили календарь на 2026...
Geely EX5 EM-i
21 декабря
Представленный в России кроссовер Geely установил новый рекорд Гиннесса
Geely EX5 EM-i преодолел 1056 км при заряженной...

Названы способы продлить жизнь аккумулятора авто зимой

«Авито Авто»: зимой системы машины получают повышенную нагрузку

Зимой емкость автомобильного аккумулятора существенно уменьшается, и запуск двигателя требует значительных затрат энергии.

Рекомендуем
Гайд по зимним шинам 215/60 R17 для популярных кроссоверов

Как сообщили эксперты, низкие температуры, короткие поездки по городу и постоянная работа обогревательных систем создают дополнительную нагрузку на аккумулятор. Его состояние критично для успешного запуска автомобиля в морозные дни.

Для поддержания заряда рекомендуется совершать длительные поездки за пределы города. После запуска двигателя стоит дать автомобилю поработать на холостых оборотах в течение 5-10 минут без включения энергоемких потребителей. При температуре ниже −30 градусов аккумулятор лучше снимать на ночь и хранить в тепле. На автомобилях с механической коробкой передач перед запуском следует выжимать сцепление.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Не рекомендуется включать стартер более чем на 5-7 секунд подряд. Если двигатель не запускается, нужно сделать паузу около минуты, чтобы восстановить энергию батареи. Множественные подряд попытки запуска могут сильно разрядить аккумулятор.

Перед зимой стоит оценить состояние батареи. Средний срок службы составляет от 3 до 7 лет. Корпус нужно осмотреть на наличие трещин и вздутий. Напряжение на клеммах можно измерить с помощью мультиметра: 12.6−12.8 В указывает на полный заряд, около 12.4 В свидетельствует о нехватке ресурса, а значения около 12 В и ниже говорят о глубоком разряде.

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Для холодных регионов рекомендуется использовать моторные масла с низким зимним индексом 0W или 5W, если это допускается руководством по эксплуатации автомобиля. Такие масла сохраняют свою текучесть при низких температурах и облегчают запуск двигателя.

Ранее «За рулем» сообщал, что штраф за перевозку детей без детских кресел удвоят.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Авто Mail
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Кирилл Кухмарь/ТАСС
Количество просмотров 38
21.12.2025 
Фото:Кирилл Кухмарь/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
-1