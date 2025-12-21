В России появилась возможность купить добротный кроссовер Toyota по цене Весты

Новые кроссоверы Toyota Raize предлагаются в России с ценами от 2,05 млн рублей

Ассортимент автомобилей Toyota из параллельного импорта расширился новым компактным кроссовером Toyota Raize. В основном поставляются леворульные версии, выпущенные для рынка ОАЭ.

В Улан-Удэ можно найти единственный праворульный экземпляр в максимальной комплектации Z с двухцветным кузовом и такими функциями, как камера кругового обзора, мульти-руль и набор электронных помощников водителя, цена – 2 050 000 рублей.

Автомобиль оснащен 1,0-литровым турбодвигателем мощностью 98 л. с., который работает в паре с бесступенчатым вариатором D-CVT и передним приводом.

Toyota Raize

Остальные кроссоверы имеют леворульную компоновку и 87-сильный атмосферный двигатель объемом 1,2 литра с таким же вариатором.

Для сравнения, обновленная версия LADA Vesta SW Cross с 122-сильным мотором и механической коробкой стоит 2 244 000 рублей. Более мощный спортивный универсал Vesta SW Sportline с 118-сильным двигателем достигает цен в 2 473 000 рублей.

Интерьер Toyota Raize

В Магнитогорске 2 300 000 рублей просят за автомобиль с частично мультифункциональным рулем, кондиционером и мультимедийной системой. За 2 400 000 рублей такой же Raize выставлен в Екатеринбурге. В Новосибирске два автомобиля по 2 475 000 рублей каждый, а один экземпляр из Екатеринбурга стоит 2 500 000 рублей и имеет кожаный руль и декоративные элементы из «карбона».

«За рулем» можно читать в Одноклассниках