#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Этих водителей ждет новый штраф: Госдума уже его одобрила
21 декабря
Этих водителей ждет новый штраф: Госдума уже его одобрила
Водителей машин с иностранными номерами начнут...
Календарь 2026 года (обложка)
21 декабря
От цоканья скакунов до рева Porsche: страсть и прогресс в календаре с белорусскими красотками
В «АвтоГродно» представили календарь на 2026...
Geely EX5 EM-i
21 декабря
Представленный в России кроссовер Geely установил новый рекорд Гиннесса
Geely EX5 EM-i преодолел 1056 км при заряженной...

В России появилась возможность купить добротный кроссовер Toyota по цене Весты

Новые кроссоверы Toyota Raize предлагаются в России с ценами от 2,05 млн рублей

Ассортимент автомобилей Toyota из параллельного импорта расширился новым компактным кроссовером Toyota Raize. В основном поставляются леворульные версии, выпущенные для рынка ОАЭ.

Рекомендуем
Гайд по зимним шинам 215/60 R17 для популярных кроссоверов

В Улан-Удэ можно найти единственный праворульный экземпляр в максимальной комплектации Z с двухцветным кузовом и такими функциями, как камера кругового обзора, мульти-руль и набор электронных помощников водителя, цена – 2 050 000 рублей.

Автомобиль оснащен 1,0-литровым турбодвигателем мощностью 98 л. с., который работает в паре с бесступенчатым вариатором D-CVT и передним приводом.

Toyota Raize
Toyota Raize

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Остальные кроссоверы имеют леворульную компоновку и 87-сильный атмосферный двигатель объемом 1,2 литра с таким же вариатором.

Для сравнения, обновленная версия LADA Vesta SW Cross с 122-сильным мотором и механической коробкой стоит 2 244 000 рублей. Более мощный спортивный универсал Vesta SW Sportline с 118-сильным двигателем достигает цен в 2 473 000 рублей.

Интерьер Toyota Raize
Интерьер Toyota Raize

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

В Магнитогорске 2 300 000 рублей просят за автомобиль с частично мультифункциональным рулем, кондиционером и мультимедийной системой. За 2 400 000 рублей такой же Raize выставлен в Екатеринбурге. В Новосибирске два автомобиля по 2 475 000 рублей каждый, а один экземпляр из Екатеринбурга стоит 2 500 000 рублей и имеет кожаный руль и декоративные элементы из «карбона».

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Автоновости дня
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 27
21.12.2025 
Фото:Wikimedia
Поделиться:
Оцените материал:
0