Эксперты перечислили самые надежные автомобили в мире

Объективный рейтинг надежности автомобилей должен основываться на отзывах реальных владельцев и статистике поломок за определённый период.

Эксперты Consumer Reports оценили производителей самых надежных машин на 2025 год, используя данные о 380 тыс. автомобилях моделей с 2000 по 2025 годы. В их исследование вошли отзывы владельцев и статистика неисправностей по 20 потенциальным проблемным зонам, включая качество отделки и работу мультимедийных систем, а также поломки двигателей и электроники.

В тройку лидеров вошли японские компании. Первое место с 66 баллами заняла Toyota. Второй стала Subaru с 63 баллами, а третьим разместился Lexus, получивший на три балла меньше. На четвёртом и пятом местах расположились Honda и BMW с 59 и 58 баллами соответственно.

Эксперты считают, что высокие позиции лидеров связаны с консервативным подходом к инженерии и простотой конструкцией, что подразумевает использование проверенных платформ и осторожное внедрение новых технологий.

В аутсайдеры попали Jeep (28 баллов), Ram (26) и Rivian (24). Бренд Mazda также снизил свои позиции; наиболее проблемными оказались новые кроссоверы CX-70 и CX-90, особенно в гибридных версиях.

Consumer Reports также отметили, что неподзаряжаемые гибриды остаются среди самых надежных на рынке. К ним относятся Toyota Grand Highlander Hybrid, Honda CR-V Hybrid, Lexus NX Hybrid и Subaru Forester Hybrid.

Наибольшее улучшение в рейтинге продемонстрировала Tesla, занявшая девятую строчку с 50 баллами. Самыми надежными моделями стали электроседан Model 3 и электрокроссовер Model Y. Тем не менее, Model S и Model X показали средние результаты, а надежность пикапа Cybertruck оценили на уровне «ниже среднего».

Источник:  Consumer Reports
Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
