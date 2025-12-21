#
Интерьер Toyota Veloz
21 декабря
В России появилась надежная семейная Тойота дешевле «китайцев»
Компактвэны Toyota Veloz предлагаются в России...
Почему зимой «умные» автомобили могут быть опаснее простых
21 декабря
Почему зимой «умные» автомобили могут быть опаснее простых
Егор Васильев объяснил, как зимние условия...
Bolden S7
21 декабря
В России появится новый полноприводный «рамник» с богатым оснащением
Компания VGV анонсировала обновленный V70 и...

В России появился надежный кроссовер Skoda дешевле китайских аналогов

В РФ стартовали продажи кроссоверов Skoda Kamiq с ценами от 1,67 млн рублей

Для покупателей, желающих найти недорогой кроссовер, который не подпадает под новые условия утильсбора, параллельный импорт предлагает Skoda Kamiq.

Этот автомобиль производится на совместном предприятии SAIC-Volkswagen в Китае и продается по цене от 1,67 миллиона рублей на одном из онлайн-классифайдов.

Гайд по зимним шинам 215/60 R17 для популярных кроссоверов

Для сравнения, самый доступный китайский кроссовер Livan X3 Pro 2024 года после отмены скидок стоит минимум 1 869 900 рублей. Другие компактные кроссоверы, например, Chery Tiggo 4, начинаются от 1 999 000 рублей, а за базовую модель BAIC X55 придется заплатить от 1 975 000 рублей.

Наименьшую цену на новый Skoda Kamiq предлагают во Владивостоке: 1 670 000 рублей за кроссовер с комбинированной отделкой (ткань и экокожа), мультифункциональным рулем, кондиционером и мультимедийной системой с сенсорным экраном.

Skoda Kamiq
Skoda Kamiq

За версию с люком и кожаным салоном в этом же городе запросят 1 690 000 рублей, тогда как в Иркутске цена такой же модели с комбинированной отделкой составит 1 706 000 рублей. В Севастополе новые Kamiq стоят 1 730 000 и 1 750 000 рублей соответственно, в Новосибирске – от 1 792 854 рублей, а в Кемерово – 1 870 000 рублей.

Спортивная версия Skoda Kamiq GT с измененной решеткой радиатора и другим дизайном стоит 1 920 000 рублей в Тюмени, 2 030 000 рублей во Владивостоке, 2 301 000 рублей в Волгограде, 2 605 697 рублей в Иваново и 2 850 000 рублей в Сыктывкаре.

Интерьер Skoda Kamiq
Интерьер Skoda Kamiq

Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

В Краснодаре новый Skoda Kamiq можно купить за 2 695 000 рублей, в Набережных Челнах — за 2 799 000 рублей, в Челябинске цены на рестайлинговую версию колеблются от 2 295 000 до 2 885 000 рублей. Рестайлинг отличается узкими фарами и новой светодиодной графикой задних фонарей.

Все модели Kamiq оснащены 1,5-литровым атмосферным двигателем ЕА211 evo мощностью 110 л.с. Этот мотор схож с 1,6-литровым двигателем CWVA, который установлен на Skoda Rapid и Volkswagen Polo. Мотор работает в паре с шестиступенчатым автоматом Aisin, привод передний.

Источник:  Автоновости дня
Фото:Wikimedia
21.12.2025 
Фото:Wikimedia
Отзывы о Skoda Kamiq (1)

— Ужасный автомобиль, не советую.
Skoda Kamiq  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
трогается с места
Недостатки:
все остальное
Комментарий:
отвратительно внешне, внутри и по надежности.... в прочим, как все шкоды - выпердышы ВАГины
-36