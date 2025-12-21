В России появился надежный кроссовер Skoda дешевле китайских аналогов
Для покупателей, желающих найти недорогой кроссовер, который не подпадает под новые условия утильсбора, параллельный импорт предлагает Skoda Kamiq.
Этот автомобиль производится на совместном предприятии SAIC-Volkswagen в Китае и продается по цене от 1,67 миллиона рублей на одном из онлайн-классифайдов.
Для сравнения, самый доступный китайский кроссовер Livan X3 Pro 2024 года после отмены скидок стоит минимум 1 869 900 рублей. Другие компактные кроссоверы, например, Chery Tiggo 4, начинаются от 1 999 000 рублей, а за базовую модель BAIC X55 придется заплатить от 1 975 000 рублей.
Наименьшую цену на новый Skoda Kamiq предлагают во Владивостоке: 1 670 000 рублей за кроссовер с комбинированной отделкой (ткань и экокожа), мультифункциональным рулем, кондиционером и мультимедийной системой с сенсорным экраном.
За версию с люком и кожаным салоном в этом же городе запросят 1 690 000 рублей, тогда как в Иркутске цена такой же модели с комбинированной отделкой составит 1 706 000 рублей. В Севастополе новые Kamiq стоят 1 730 000 и 1 750 000 рублей соответственно, в Новосибирске – от 1 792 854 рублей, а в Кемерово – 1 870 000 рублей.
Спортивная версия Skoda Kamiq GT с измененной решеткой радиатора и другим дизайном стоит 1 920 000 рублей в Тюмени, 2 030 000 рублей во Владивостоке, 2 301 000 рублей в Волгограде, 2 605 697 рублей в Иваново и 2 850 000 рублей в Сыктывкаре.
В Краснодаре новый Skoda Kamiq можно купить за 2 695 000 рублей, в Набережных Челнах — за 2 799 000 рублей, в Челябинске цены на рестайлинговую версию колеблются от 2 295 000 до 2 885 000 рублей. Рестайлинг отличается узкими фарами и новой светодиодной графикой задних фонарей.
Все модели Kamiq оснащены 1,5-литровым атмосферным двигателем ЕА211 evo мощностью 110 л.с. Этот мотор схож с 1,6-литровым двигателем CWVA, который установлен на Skoda Rapid и Volkswagen Polo. Мотор работает в паре с шестиступенчатым автоматом Aisin, привод передний.
