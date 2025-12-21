Как избавиться от брошенной машины во дворе? Советы эксперта

Эксперт Уткина рассказала, как законно убрать брошенный автомобиль со двора

Брошенные во дворах автомобили – распространенная в России проблема.

Они занимают парковочные места, портят облик двора, а утечки жидкостей могут представлять опасность. Каким образом можно заставить владельца убрать машину? Почему нельзя самостоятельно переместить ее?

Эксперт Анна Уткина подробно описала порядок действий, следуя которому можно повлиять на ситуацию с брошенными во дворах автомобилями и законно заставить их убрать.

Комментарий эксперта

Анна Уткина, Директор по коммуникациям ГК АВТОДОМ и ГК АвтоСпецЦентр:

– Брошенные автомобили не только занимают парковочные места, но и могут создавать риски для безопасности, например, в случае утечки технических жидкостей. Бесхозным авто считается, если собственник длительное время отсутствует, автомобиль поврежден и не подлежит восстановлению, если у авто нет колес, стекол или дверей. Самостоятельно как-либо передвигать такое авто нельзя. Если на автомобиле есть регистрационные номера, то его эвакуация или признание бесхозным возможна только через суд.

В первую очередь нужно подать заявление в администрацию от имени жителя дома или управляющей организации, где необходимо указать место нахождения автомобиля, марку, модель цвет, госномер и период, на протяжении которого авто не эксплуатировалось. Далее со стороны администрации формируется комиссия, которая определяет, брошен ли на самом деле автомобиль. Она же устанавливает владельца с помощью обращений в органы ГАИ и МВД.

Если собственник найден, то от него требуют либо убрать авто, либо привести его в надлежащее состояние. В случае, если владелец автомобиля ничего не сделает, то авто вывозится принудительно. Если хозяина не нашли, то суд передает автомобиль в собственность города, после чего комиссия перемещает его на спецстоянку.

