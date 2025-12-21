#
Как не навредить автомобилю во время зимнего хранения?
Как не навредить автомобилю во время зимнего хранения?
Как избавиться от брошенной машины во дворе? Советы эксперта
Как избавиться от брошенной машины во дворе? Советы эксперта

Эксперт Уткина рассказала, как законно убрать брошенный автомобиль со двора

Брошенные во дворах автомобили – распространенная в России проблема.

Они занимают парковочные места, портят облик двора, а утечки жидкостей могут представлять опасность. Каким образом можно заставить владельца убрать машину? Почему нельзя самостоятельно переместить ее?

Эксперт Анна Уткина подробно описала порядок действий, следуя которому можно повлиять на ситуацию с брошенными во дворах автомобилями и законно заставить их убрать.

Комментарий эксперта

Анна Уткина, Директор по коммуникациям ГК АВТОДОМ и ГК АвтоСпецЦентр:

– Брошенные автомобили не только занимают парковочные места, но и могут создавать риски для безопасности, например, в случае утечки технических жидкостей. Бесхозным авто считается, если собственник длительное время отсутствует, автомобиль поврежден и не подлежит восстановлению, если у авто нет колес, стекол или дверей. Самостоятельно как-либо передвигать такое авто нельзя. Если на автомобиле есть регистрационные номера, то его эвакуация или признание бесхозным возможна только через суд.

В первую очередь нужно подать заявление в администрацию от имени жителя дома или управляющей организации, где необходимо указать место нахождения автомобиля, марку, модель цвет, госномер и период, на протяжении которого авто не эксплуатировалось. Далее со стороны администрации формируется комиссия, которая определяет, брошен ли на самом деле автомобиль. Она же устанавливает владельца с помощью обращений в органы ГАИ и МВД.

Если собственник найден, то от него требуют либо убрать авто, либо привести его в надлежащее состояние. В случае, если владелец автомобиля ничего не сделает, то авто вывозится принудительно. Если хозяина не нашли, то суд передает автомобиль в собственность города, после чего комиссия перемещает его на спецстоянку.

