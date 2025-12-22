Мировой авторынок снова в минусе: что происходит?

#
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в мире в ноябре 2025 года достигли 8 124 947 единиц, что на 2,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

За 11 месяцев текущего года суммарный объем мирового авторынка составил 83 560 075 автомобилей, увеличившись на 4,2%. Эти данные предоставлены консалтинговой компанией GlobalData.

Китай остается на первом месте по продажам, за ноябрь было продано 2 669 066 автомобилей, что на 5,5% меньше, чем в ноябре 2024 года. В США продали 1 289 376 машин, что также на 5,8% ниже.

На авторынках Западной Европы в ноябре наблюдался небольшой рост в 0,4%, с общим числом продаж 1 090 903 единицы. Восточная Европа показала увеличение на 2,5%, до 428 842 автомобилей.

В Южной Америке продажи снизились на 5,1%, составив 260 087 автомобилей. На японском рынке было реализовано 366 806 машин (-5,2%), в Южной Корее – 146 084 (+0,5%), в Канаде – 140 118 (-6,2%).

Источник:  Автостат
Лежнин Роман
Фото:MidJourney
22.12.2025 
