Мощный мотор, автомат, богатое оснащение — новый хэтчбек за 2 млн рублей

Цены на хэтчбек Kia K4 будут начинаться от 2 млн рублей в США

Kia объявила цены на новый хетчбэк K4, который появится на рынке США в 2026 году.

Kia K4

Автомобиль будет предложен в трех комплектациях. Основная версия K4 EX будет стоить 24 890 долларов (примерно 2 млн рублей), кроме того, к данной сумме добавляется плата за доставку в 1195 долларов.

Это больше, чем у седана, поскольку хетчбэк не будет доступен в базовых вариантах LX и LXS. Цена новинки на 710 долларов выше Toyota Corolla Hatchback, но значительно ниже Honda Civic Hatchback и Mazda 3 Hatchback.

Kia K4

Комплектация K4 GT-Line оценена в 25 890 долларов (2,09 млн рублей), а топовая версия GT-Line Turbo будет стоить от 28 790 долларов (2,32 млн рублей). Базовые EX и GT-Line оснащены 2,0-литровым атмосферным двигателем мощностью 147 л.с. с вариатором. Более мощная версия GT-Line Turbo включает 1,6-литровый турбомотор на 190 л.с. и 8-ступенчатый автомат. Обе версии GT-Line имеют спортивную подвеску.

Интерьер Kia K4

Хетчбэк K4 предлагает множество опций, включая пакеты с контрастным интерьером, премиальную аудиосистему Harman Kardon, цифровую панель приборов, мультимедийную систему с экраном 12,3 дюйма, вентиляцию сидений, панорамную камеру и расширенный набор электронных помощников.

«За рулем» можно читать и в MAX