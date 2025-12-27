#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Lada Iskra
27 декабря
Названы самые востребованные версии новой Искры
Эксперт Шапринский перечислил самые популярные...
Интерьер Kia K4
27 декабря
Мощный мотор, автомат, богатое оснащение — новый хэтчбек за 2 млн рублей
Цены на хэтчбек Kia K4 будут начинаться от 2...
Рейтинг самых быстрых броневиков — топ-5 военных спринтеров
27 декабря
Рейтинг самых быстрых броневиков — топ-5 военных спринтеров
Эксперт Крючков сравнил скоростные возможности...

Мощный мотор, автомат, богатое оснащение — новый хэтчбек за 2 млн рублей

Цены на хэтчбек Kia K4 будут начинаться от 2 млн рублей в США

Kia объявила цены на новый хетчбэк K4, который появится на рынке США в 2026 году.

Kia K4
Kia K4

Рекомендуем
Гайд по зимним шинам 215/60 R17 для популярных кроссоверов

Автомобиль будет предложен в трех комплектациях. Основная версия K4 EX будет стоить 24 890 долларов (примерно 2 млн рублей), кроме того, к данной сумме добавляется плата за доставку в 1195 долларов.

Это больше, чем у седана, поскольку хетчбэк не будет доступен в базовых вариантах LX и LXS. Цена новинки на 710 долларов выше Toyota Corolla Hatchback, но значительно ниже Honda Civic Hatchback и Mazda 3 Hatchback.

Kia K4
Kia K4
«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Комплектация K4 GT-Line оценена в 25 890 долларов (2,09 млн рублей), а топовая версия GT-Line Turbo будет стоить от 28 790 долларов (2,32 млн рублей). Базовые EX и GT-Line оснащены 2,0-литровым атмосферным двигателем мощностью 147 л.с. с вариатором. Более мощная версия GT-Line Turbo включает 1,6-литровый турбомотор на 190 л.с. и 8-ступенчатый автомат. Обе версии GT-Line имеют спортивную подвеску.

Интерьер Kia K4
Интерьер Kia K4

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Хетчбэк K4 предлагает множество опций, включая пакеты с контрастным интерьером, премиальную аудиосистему Harman Kardon, цифровую панель приборов, мультимедийную систему с экраном 12,3 дюйма, вентиляцию сидений, панорамную камеру и расширенный набор электронных помощников.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Carscoops
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Carscoops
27.12.2025 
Фото:Carscoops
Поделиться:
Оцените материал:
0