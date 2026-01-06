Почти неизвестные версии народного «газона» показали на видео

В Сети вспомнили редчайшие экспериментальные исполнения грузовика ГАЗ-53

«За рулем» как-то уже рассказывал историю создания ГАЗ-53, одного из наиболее массовых и удачных грузовых автомобилей Советского Союза.

А в новом видео собрали очень редкие модификации «газона», широкому читателю почти неизвестные. Таковых насчиталось восемь: исполнения для северных широт, варианты с двухрядными кабинами, трехосные версии и даже седельные тягачи... Большинство из них осталось смелыми экспериментами, но глядя на эти кадры, очень интересно представить, вписались бы они в советскую реальность.

Причина появления этих версий в том, что страна остро нуждалась в самой различной технике, массовое производство за этим запросом не всегда поспевало, а ГАЗ-53, к счастью, оказался уж очень надежной базой для различных экспериментов... Смотрим!

