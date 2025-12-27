#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Раскрыты новинки двух китайских брендов в РФ
27 декабря
Раскрыты новинки двух китайских брендов в РФ
Марки Omoda и Jaecoo анонсировали новые...
Volkswagen ID. Unyx 08
27 декабря
Volkswagen раскрыл характеристики своего совершенно нового кроссовера
Volkswagen ID. Unyx 08 будет иметь запас хода...
Volkswagen T-Cross
27 декабря
В России появился хорошо оснащенный кроссовер Volkswagen дешевле «китайцев»
Кроссоверы Volkswagen T-Cross предлагаются в...

Toyota будет ввозить в Японию свою продукцию из США: в чем смысл такого импорта?

Toyota планирует вывести на японский рынок модели Tundra, Highlander и Camry

Toyota рассматривает возможность вывода на японский рынок трех моделей, производимых в США: пикапа Tundra, кроссовера Highlander и седана Camry.

Рекомендуем
Рейтинг стильных хэтчбеков по цене Весты

По информации Nikkei Shimbun и официальному заявлению автоконцерна, продажи могут начаться в 2026 году.

Возвращение Toyota Camry символично, так как ее продажи в Японии были прекращены в 2023 году из-за низкого спроса на седаны, однако в США она остается популярной моделью. Теперь Toyota предложит японцам модель с американской спецификацией.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Также на рынок выйдет семиместный Highlander, который вернется в Японию под именем Kluger. Продажи этой модели были прекращены в 2007 году. В условиях растущего интереса к кроссоверам Highlander должен стать альтернативой минивэнам.

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Неожиданной новинкой станет полноразмерный пикап Toyota Tundra, представляющий собой пример американской автомобильной культуры. Несмотря на нишевую природу автомобиля, компания рассчитывает привлечь автовладельцев, ценящих практичность и яркий стиль. Спецификации, цены и каналы продаж будут объявлены ближе к 2026 году.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  BestcCarWeb
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Toyota
Количество просмотров 22
27.12.2025 
Фото:Toyota
Поделиться:
Оцените материал:
0