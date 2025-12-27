Toyota будет ввозить в Японию свою продукцию из США: в чем смысл такого импорта?

Toyota планирует вывести на японский рынок модели Tundra, Highlander и Camry

Toyota рассматривает возможность вывода на японский рынок трех моделей, производимых в США: пикапа Tundra, кроссовера Highlander и седана Camry.

По информации Nikkei Shimbun и официальному заявлению автоконцерна, продажи могут начаться в 2026 году.

Возвращение Toyota Camry символично, так как ее продажи в Японии были прекращены в 2023 году из-за низкого спроса на седаны, однако в США она остается популярной моделью. Теперь Toyota предложит японцам модель с американской спецификацией.

Также на рынок выйдет семиместный Highlander, который вернется в Японию под именем Kluger. Продажи этой модели были прекращены в 2007 году. В условиях растущего интереса к кроссоверам Highlander должен стать альтернативой минивэнам.

Неожиданной новинкой станет полноразмерный пикап Toyota Tundra, представляющий собой пример американской автомобильной культуры. Несмотря на нишевую природу автомобиля, компания рассчитывает привлечь автовладельцев, ценящих практичность и яркий стиль. Спецификации, цены и каналы продаж будут объявлены ближе к 2026 году.

