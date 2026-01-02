#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Mitsubishi Xpander Cross
2 января
В продаже появился надежный семиместный Mitsubishi с доступной ценой
На рынке РФ появился Mitsubishi Xpander и...
Как бороться со скручиванием пробега? Мнение эксперта
2 января
Как бороться со скручиванием пробега? Мнение эксперта
Эксперт «За рулем» рассказал, как исключить...
Dongfeng Mach 1.5T
2 января
Инженеры разработали двигатель с рекордной тепловой эффективностью
Dongfeng представила двигатель Mach 1.5T с...

В России подсчитали количество машин старше 10 лет: цифра удивит

Исследование: 65% автомобилей с пробегом в России старше 10 лет

Аналитики «Авто.ру Бизнес» исследовали объявления о продаже автомобилей с пробегом на платформе за сентябрь-ноябрь 2025 года.

Рекомендуем
Рейтинг стильных хэтчбеков по цене Весты

В регионах России 27% всех предложений составляют машины в возрасте 10-14 лет. В Москве их доля достигает 28%, а в Санкт-Петербурге – 29%.

Автомобили от 15 до 19 лет занимают второе место по количеству предложений, составляя 19,5%-21,4%. В регионах доля автомобилей старше 20 лет достигает 16,3%, в то время как в столицах таких насчитывается примерно 13%. В сумме, авто, возраст которых 10 лет и более, составляют около 65% всего рынка.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Среди более молодых машин чаще продаются автомобили от 3 до 5 лет – их доля составляет 13-14,5% в регионах и в Москве, а в Санкт-Петербурге – 10,8%. Автомобили в возрасте от 6 до 9 лет составляют меньшее количество предложений в регионах: 16,5% против 22% в Москве и 21% в Санкт-Петербурге.

Средний возраст автомобилей с пробегом осенью 2025 года равен 12 годам и 3 месяцам в регионах и Санкт-Петербурге. В Москве этот показатель на 2 месяца меньше, составляет 12 лет и 1 месяц.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Российская газета
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 13
02.01.2026 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0