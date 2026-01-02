В России подсчитали количество машин старше 10 лет: цифра удивит
Аналитики «Авто.ру Бизнес» исследовали объявления о продаже автомобилей с пробегом на платформе за сентябрь-ноябрь 2025 года.
В регионах России 27% всех предложений составляют машины в возрасте 10-14 лет. В Москве их доля достигает 28%, а в Санкт-Петербурге – 29%.
Автомобили от 15 до 19 лет занимают второе место по количеству предложений, составляя 19,5%-21,4%. В регионах доля автомобилей старше 20 лет достигает 16,3%, в то время как в столицах таких насчитывается примерно 13%. В сумме, авто, возраст которых 10 лет и более, составляют около 65% всего рынка.
Среди более молодых машин чаще продаются автомобили от 3 до 5 лет – их доля составляет 13-14,5% в регионах и в Москве, а в Санкт-Петербурге – 10,8%. Автомобили в возрасте от 6 до 9 лет составляют меньшее количество предложений в регионах: 16,5% против 22% в Москве и 21% в Санкт-Петербурге.
Средний возраст автомобилей с пробегом осенью 2025 года равен 12 годам и 3 месяцам в регионах и Санкт-Петербурге. В Москве этот показатель на 2 месяца меньше, составляет 12 лет и 1 месяц.
