Трехосный ГАЗ — почему он не пошел в серию?

Блогер рассказал историю малоизвестного трехосного грузовика ГАЗ-33

Как бы ни был в свое время удачен ГАЗ-53А, а многочисленные эксперименты выявили, в частности, одну важную деталь.

Гид по запчастям: сравнительные тесты и советы экспертов «За рулем»

Уже на 4-тонной модификации ГАЗ-53А возможности повышения грузоподъемности существующего шасси были исчерпаны, и конструкторам пора было переходить к более радикальным шагам.

Поэтому разрабатываемый ГАЗ-33 не был трехосной версией «пятьдесят третьего», а явился, по сути, самостоятельной моделью, хотя и с унифицированными узлами и деталями.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

В основу легла мощная лонжеронная рама, под которую спереди подкатили модифицированный передний мост ЗИЛ-130, а сзади – два задних моста ГАЗ-53А на рычажно-балансирной подвеске, созданной на основе решений Урал-375. Привод – через оригинальную двухступенчатую раздатку с синхронизаторами и блокируемым дифференциалом. А мотор позаимствовали от... ГАЗ-13 Чайка! Почему же этот 7-тонный красавец так и не стал серийным? Смотрим видео!

Источник:  ПРО Технику
