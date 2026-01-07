Трехосный ГАЗ — почему он не пошел в серию?
Как бы ни был в свое время удачен ГАЗ-53А, а многочисленные эксперименты выявили, в частности, одну важную деталь.
Уже на 4-тонной модификации ГАЗ-53А возможности повышения грузоподъемности существующего шасси были исчерпаны, и конструкторам пора было переходить к более радикальным шагам.
Поэтому разрабатываемый ГАЗ-33 не был трехосной версией «пятьдесят третьего», а явился, по сути, самостоятельной моделью, хотя и с унифицированными узлами и деталями.
В основу легла мощная лонжеронная рама, под которую спереди подкатили модифицированный передний мост ЗИЛ-130, а сзади – два задних моста ГАЗ-53А на рычажно-балансирной подвеске, созданной на основе решений Урал-375. Привод – через оригинальную двухступенчатую раздатку с синхронизаторами и блокируемым дифференциалом. А мотор позаимствовали от... ГАЗ-13 Чайка! Почему же этот 7-тонный красавец так и не стал серийным? Смотрим видео!
