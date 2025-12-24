Россияне стали покупать меньше новых автомобилей — в чем причина?
Расходы россиян на приобретение новых легковых автомобилей в ноябре 2025 года упали на 20% по сравнению с октябрем этого же года.
Об этом сообщается в совместном исследовании «Газпромбанк автолизинг» и агентства «Автостат».
В ноябре россияне потратили на покупку машин 452,6 млрд рублей, что на 21,5% больше, чем год назад, когда сумма составила 372,4 млрд рублей.
Однако по сравнению с октябрем 2025 года показатель снизился на 20,3% (в октябре было 568 млрд рублей).
Глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос, в котором 63% респондентов указали высокие банковские ставки как главную причину снижения спроса на новые автомобили.
Снижение покупательской способности населения в связи с экономической ситуацией указали 43% опрошенных, а 25% респондентов считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автопроизводителей в Россию.
