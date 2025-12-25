Сколько денег оставили россияне на АЗС, СТО и мойках в 2025-м?

Расходы российских водителей на автосервис и топливо увеличились на 46%

В 2025 году расходы российских водителей на автомобили не ограничивались ценой самих машин. По данным банков «Русский Стандарт» и ВТБ, в уходящем году значительно подорожало и обслуживание автомобилей.

Основная часть расходов пришлась на услуги автозаправочных станций — 68% всех трат. Средний чек на АЗС вырос до 1564 рублей, тогда как годом раньше он составлял 1479 рублей. На втором месте по популярности оказались автомойки с долей 12% в расходах. Средний платеж на мойках снизился с 348 до 330 рублей. На автозапчасти и аксессуары пришлось 11% покупок, при этом средний чек увеличился с 3899 до 4209 рублей.

Оплата парковок заняла 5% всех расходов, со средним чеком в 518 рублей против 462 рублей в предыдущем году. Услуги автосервисов, включая техобслуживание, ремонт и шиномонтаж, составили 4% трат. Средний чек в этой категории вырос с 11 854 до 12 583 рублей.

Согласно статистике ВТБ, расходы на топливо, станции обслуживания и автомойки выросли на 46%. Клиенты банка потратили 226 миллиардов рублей на заправках — это на 45% больше, чем в 2024 году. Количество оплат составило 158 миллионов, что на 36% больше прошлогоднего показателя. Средний чек здесь оказался около 1400 рублей, увеличившись на 7%.

На автосервисах россияне оставили 19 миллиардов рублей, что на 55% больше года назад, с 3 миллионами оплат (+43%). Средний чек в автосервисах составил 5800 рублей. В автомойках клиенты ВТБ потратили 7,2 миллиарда рублей, что на 70% превысило показатели 2024-го, при этом число оплат выросло на 79%, а средний чек снизился до 236 рублей.

Таким образом, в 2025 году увеличение расходов россиян на эксплуатацию автомобилей коснулось всех основных сфер: топлива, обслуживания и мойки.

