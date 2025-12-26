Москвич М70 и М90 — полноприводные или нет?

Стало известно, какой привод получат Москвич М70 и М90 со старта производства

Со старта продаж компактный кроссовер Москвич М70 будет доступен только с передним приводом, а Москвич М90 – только в полноприводном исполнении, сообщает источник. Уточняется, что кроссоверы будут доступны у 60 дилеров по РФ.

Как «За рулем» сообщал ранее, запуск сборки обеих моделей на заводе «Москвич» намечен на март 2026 года. Отметим, что, по сертификационным документам, у обеих моделей есть и моноприводные, и полноприводные версии. Исходя из этого, можно предположить, что в дальнейшем компактный Москвич М70 получит версию 4х4, а более крупный 7-местный Москвич М90 обзаведется «демократичным» переднеприводным исполнением.

Известно, что Москвич М70 – это переименованный MG HS (Roewe RX5), а Москвич М90 – суть MG QS (Roewe RX9). В недавнем краш-тесте по австралийской методике ANCAP (близка к Euro NCAP) MG QS, то есть будущий российский «девяностый», получил 5 звезд.

