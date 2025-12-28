Дилеры в России прогнозируют низкий спрос на авто в начале 2026 года

«Автостат»: в начале 2026 года ожидаются слабые продажи автомобилей

Начало 2026 года, вероятно, станет слабым периодом для автомобильного рынка.

В сентябре, октябре и частично ноябре 2025 года из-за ожидания новых правил расчета утильсбора был полностью реализован опережающий спрос на импортируемые автомобили. Об этом агентству «Автостат» рассказал основатель сервиса безопасных покупок Terminal A Юрий Тен.

При этом начало года традиционно характеризуется активными распродажами старых остатков у дистрибьюторов и дилеров, что приведет к росту маркетинговых акций и спецпредложений.

Заместитель начальника отдела аналитики агентства «Автостат» Виктор Пушкарев оценил, что из-за изменений в утильсборе был реализован опережающий спрос примерно на 50-60 тысяч автомобилей. Это вызовет заметное снижение продаж в первые месяцы 2026 года.

По мнению генерального директора ГК «Аларм-Моторс» Романа Слуцкого, первый квартал 2026 года не сулит быстрого роста продаж, так как многие бренды не будут иметь достаточных запасов машин на складах для активного увеличения продаж.

