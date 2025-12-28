#
Nissan Pathfinder 2026
28 декабря
Проверенный V6 и классический автомат – новое поколение популярного «японца»
Дилеры в России прогнозируют низкий спрос на авто в начале 2026 года

«Автостат»: в начале 2026 года ожидаются слабые продажи автомобилей

Начало 2026 года, вероятно, станет слабым периодом для автомобильного рынка.

В сентябре, октябре и частично ноябре 2025 года из-за ожидания новых правил расчета утильсбора был полностью реализован опережающий спрос на импортируемые автомобили. Об этом агентству «Автостат» рассказал основатель сервиса безопасных покупок Terminal A Юрий Тен.

При этом начало года традиционно характеризуется активными распродажами старых остатков у дистрибьюторов и дилеров, что приведет к росту маркетинговых акций и спецпредложений.

Заместитель начальника отдела аналитики агентства «Автостат» Виктор Пушкарев оценил, что из-за изменений в утильсборе был реализован опережающий спрос примерно на 50-60 тысяч автомобилей. Это вызовет заметное снижение продаж в первые месяцы 2026 года.

По мнению генерального директора ГК «Аларм-Моторс» Романа Слуцкого, первый квартал 2026 года не сулит быстрого роста продаж, так как многие бренды не будут иметь достаточных запасов машин на складах для активного увеличения продаж.

Ранее «За рулем» сообщал, что популярный в России автобренд показал сразу четыре новинки.

Источник:  Автостат
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
28.12.2025 
Фото:Depositphotos
