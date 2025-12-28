#
Россияне стали меньше тратить на покупку новых машин

Аналитики сообщили о падении трат россиян на новые авто в ноябре на 20%

Расходы россиян на покупку новых легковых автомобилей в ноябре составили 452,6 млрд рублей, что на 20,3% меньше, чем в октябре, показало исследование «Газпромбанк автолизинг» и агентства «Автостат».

В сравнении с ноябрем 2024 года траты выросли на 21,5% (372,4 млрд рублей).

Октябрьский показатель в 568 млрд рублей остаётся рекордным по финансовой емкости рынка. В ноябре доля китайских автомобилей по расходам снизилась с 51,2% в октябре до 47%. За месяц россияне купили 57,2 тыс. китайских машин на сумму 212,7 млрд рублей.

Покупки отечественных автомобилей обошлись в 86,5 млрд рублей, что в 2,5 раза меньше стоимости китайских машин. На европейские марки потратили 73,7 млрд рублей, на японские – 39,6 млрд, корейские стоили 12,1 млрд, американские – 6,1 млрд рублей.

По объемам продаж лидеры те же: китайские автомобили – 57,2 тыс. штук, российские – 45,6 тыс. Европейских продано 7 тыс., японских – 6,6 тыс., корейских – 2,5 тыс., американских – 0,6 тыс. штук.

Николай Фомин из «Газпромбанк автолизинга» отметил, что доля китайских брендов впервые за 2,5 года упала ниже 50%. Это связано с появлением новых российских марок, таких как Tenet, которая вытесняет Chery и становится одной из самых популярных у россиян.

Ранее «За рулем» сообщал, что популярный в России автобренд показал сразу четыре новинки.

Источник:  ТАСС
0