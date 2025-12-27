В России появился хорошо оснащенный кроссовер Volkswagen дешевле «китайцев»

Кроссоверы Volkswagen T-Cross предлагаются в России с ценами от 1,8 млн рублей

Volkswagen T-Cross, производимый на совместном предприятии SAIC-Volkswagen, теперь доступен в России в рамках параллельного импорта. Автомобиль можно заказать по цене от 1 800 000 рублей.

Это бюджетный кроссовер, который предлагается двумя компаниями из Владивостока за минимальные 1 800 000 рублей. Одна из них привозит праворульный вариант из Японии, а другая – леворульный из Китая.

Оба автомобиля имеют тканевую обивку салона, мультимедийную систему с большим сенсорным экраном, цифровую приборную панель, мультифункциональный руль, кондиционер (в японской версии – климат-контроль), электрорегулировки зеркал и другие функции.

Технически автомобили отличаются. Японская модель оснащена 1,0-литровым турбомотором мощностью 116 л.с. и семиступенчатым роботом DSG. Китайский вариант получил 1,5-литровый атмосферный двигатель с мощностью 110 л.с. и классический шестиступенчатый автомат. Привод у обеих версий передний.

За 2 015 000 рублей в Москве предлагают леворульный T-Cross с кондиционером и 110-сильным мотором. За 2 434 000 рублей во Владивостоке доступна более дорогая версия с комбинированной обивкой сидений, бесключевым доступом, кнопкой запуска двигателя, панорамной крышей и кожаным рулём.

Volkswagen T-Cross «китайской» сборки построен на платформе MQB A0, общей с российскими Volkswagen Polo и Skoda Rapid. Этот переднеприводный кроссовер имеет длину 4218 мм, ширину 1760 мм, высоту 1599 мм и колесную базу 2651 мм. По цене и характеристикам новый Volkswagen T-Cross конкурирует с Chery Tiggo 4, Belgee X50 и LADA Vesta в бюджетном сегменте.

