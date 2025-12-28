Надежные агрегаты и крепкая ходовая — добротный хэтчбек чуть дороже миллиона

Эксперт «За рулем» посоветовал рассмотреть к покупке на вторичке Kia Ceed

На фоне обилия кроссоверов мы стали забывать о других, некогда популярных типах кузова.

К примеру, хэтчбек – раньше этот тип кузова был очень популярен, такие модели имелись в линейке любого бренда. Присутствовали даже трехдверные версии, которые, как правило, стоили намного дешевле.

Сейчас такую машину довольно тяжело найти, и все это будут 10-летние варианты, поэтому к выбору нужно подходить ответственно.

Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев взялся за анализ рынка и сумел выделить несколько добротных трехдверных хэтчбеков. Один их них – Kia Ceed.

Kia Ceed

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Рестайлинговые Kia Ceed второго поколения официально продавали в России до 2018 года. И, вероятно, это лучший выбор из всех возможных: достаточные размеры, изученные агрегаты, нет особых проблем с запчастями.

Пятидверных хэтчей и универсалов, само собой, на порядок больше, но и трехдверку найти не проблема.

Мотор G4FG 1.6 (130 л.с.) с автоматом – самое массовое сочетание. Он же дружит и с МКП. Этим комбинациям по силам преодолеть 300 тысяч км без серьезных ремонтов.

Двигатель G4FD 1.6 (135 л.с.) тоже атмосферный, но уже с прямым впрыском. Сам по себе надежен, но хлопот с ним больше. Сочетается он только с роботом D6GF1 с двумя сухими сцеплениями, которые эпизодически придется менять.

Лакокрасочное покрытие Kia Ceed не самое стойкое, но к восьми годам откровенной ржи обычно нет. Подвеска добротная, оснащение для бюджетника недурное. Ликвидность еще долго будет высокой.

Интерьер Kia Ceed

Еще пять добротных трехдверных хэтчбеков с пробегом ждут вас в нашем материале.

