Добротный минивэн российской сборки был замечен на дорогах до старта продаж

В РФ зарегистрировали первые семь JAC RF8 до официального старта продаж

Первые минивэны JAC RF8 были зарегистрированы в России ещё в ноябре 2025 года, хотя официально продажи модели начались только 4 декабря.

Согласно статистике от «Автостат Инфо», в ноябре в базе регистрации появилось сразу семь машин JAC RF8. Это может указывать как на поставки демонстрационных автомобилей дилерам, так и на передачу первых машин корпоративным или частным покупателям до официального старта продаж.

Модель предлагается в единственной, самой полной комплектации Flagship. Под капотом стоит 2-литровый турбированный двигатель мощностью 236 лошадиных сил, а также восьмиступенчатая автоматическая коробка передач.

JAC RF8

Цена стартует от 4,8 миллиона рублей, но с текущей скидкой вариант доступен за 4,7 миллиона.

Компания JAC отмечает, что RF8 – это локализованная модель, которую собирают и красят в России.

