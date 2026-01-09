Большой салон и надежный дизель — стильный «европеец» за миллион

«За рулем» рассказал, как найти надежную версию хэтчбека DS 3 с пробегом

Эксперт Сергей Зиновьев в новой статье «За рулем» указывает, что свыше 40% домохозяйств в России состоят из одного человека.

И для многих пять дверей в автомобиле – ненужное излишество. Трехдверный хэтчбек для них будет самым рациональным решением, особенно с точки зрения цены, считает эксперт. Действительно, трехдверки всегда были дешевле пятидверных собратьев. Правда, на нашем рынке б/у авто таких моделей совсем немного. Один из этого малочисленного племени – DS 3: длина кузова 3954 мм, клиренс – 120 мм, багажник – 285 литров.

Цены на машины в возрасте 8-10 лет стартуют от миллиона. Машина интересная и редкая. И главное – нужно выбрать правильную версию...

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– DS 3 – трехдверный от рождения. Автомобиль появился на свет как результат творческого переосмысления Ситроена DS3. Слово Citroen убрали, ужасные двигатели EP6 – тоже. DS стали считать самостоятельной маркой, претендующей на премиальный статус. Как ни странно, DS 3 с 2016 года продавался у нас официально, хотя недолго.

Машину предлагали только с мотором 1.2 (110 л.с.) семейства PureTech, который по части надежности и ресурса если и превзошел EP6, то ненамного. Три цилиндра, турбонаддув, прямой впрыск и главная засада – ремень ГРМ в масляной ванне, засоряющий продуктами своего износа масляные каналы. Явно не наш формат. Зато сочетается с надежным автоматом Aisin.

Предпочтительнее выглядят европейские модификации с дизелями 1.6 и механической коробкой. Если попадется – не проходите мимо, так как почти все, кроме бензинового мотора, у DS3 весьма продуманное. И сзади – три полноценных места.

А какие еще интересные трехдверки с пробегом посмотреть? Рассказываем в статье «За рулем»!

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube