Появились новые подробности о российском суперкаре Rossa

Rossa LM GT получит карбоновый монокок и аэродинамику по стандартам LMP

Суперкар Rossa, созданный по инициативе российского гонщика Романа Русинова, готовится к выпуску.

Суперкар Rossa

Автомобиль Rossa LM GT будет оснащен карбоновым монококом и аэродинамикой, разработанной по стандартам Le Mans Prototype (LMP).

Такие машины имеют аэродинамический профиль, который позволяет прижимать автомобиль к трассе, что обеспечивает уверенное прохождение поворотов на скорости свыше 250–300 км/ч.

Суперкар Rossa

По предварительной информации, суперкар получит 10-цилиндровый двигатель, но точные технические характеристики пока не раскрываются.

Суперкар Rossa

Осенью 2023 года сообщалось, что версия с мотором объемом 5,0 литра и мощностью 800 лошадиных сил сможет разгоняться до 100 км/ч за 3,2 секунды, а максимальная скорость достигнет 380 км/ч.

В 2023 году в России зарегистрировали новый товарный знак на автомобили под брендом Rossa. Правообладателем выступает Роман Русинов. Главным конструктором проекта является Игорь Ермилин, ранее работавший главным конструктором в Marussia Motors.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках