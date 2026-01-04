Появились новые подробности о российском суперкаре Rossa
Суперкар Rossa, созданный по инициативе российского гонщика Романа Русинова, готовится к выпуску.
Автомобиль Rossa LM GT будет оснащен карбоновым монококом и аэродинамикой, разработанной по стандартам Le Mans Prototype (LMP).
Такие машины имеют аэродинамический профиль, который позволяет прижимать автомобиль к трассе, что обеспечивает уверенное прохождение поворотов на скорости свыше 250–300 км/ч.
По предварительной информации, суперкар получит 10-цилиндровый двигатель, но точные технические характеристики пока не раскрываются.
Осенью 2023 года сообщалось, что версия с мотором объемом 5,0 литра и мощностью 800 лошадиных сил сможет разгоняться до 100 км/ч за 3,2 секунды, а максимальная скорость достигнет 380 км/ч.
В 2023 году в России зарегистрировали новый товарный знак на автомобили под брендом Rossa. Правообладателем выступает Роман Русинов. Главным конструктором проекта является Игорь Ермилин, ранее работавший главным конструктором в Marussia Motors.
