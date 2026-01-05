Другой «Крузак»: в Россию привезли новый кроссовер Toyota дешевле «китайцев»
В России стартовали продажи нового кроссовера Toyota Urban Cruiser Hyryder, разработанного совместно Toyota и Suzuki для индийского рынка. Машины доставляют из ОАЭ, где их минимальная цена на одном из сайтов объявлений составляет 2,87 миллиона рублей.
За 2 870 000 рублей компания из Владивостока предлагает автомобиль в топовой комплектации GLX. В нее входят датчики давления в шинах, бесключевой доступ с кнопкой запуска, круиз-контроль, задний парктроник, мультифункциональный руль, кожаные сиденья, мультимедийная система с сенсорным экраном, беспроводная зарядка для смартфона, интерьерная подсветка и литые 17-дюймовые диски.
Для сравнения, похожий по размерам Chery Tiggo 7 Pro Max в максимальной комплектации стоит 3 175 000 рублей, а Geely Cityray в аналогичной версии – 3 254 190 рублей.
В Краснодаре цену Toyota Urban Cruiser Hyryder называют на уровне 3 070 000 рублей, в Тюмени – 3 180 000 рублей, в Томске – 3 194 300 рублей за более дорогую комплектацию с цифровой приборной панелью, камерой кругового обзора и солнцезащитными шторками на задних стеклах.
В Тюмени также доступны два Urban Cruiser Hyryder с аналоговой панелью за 4 и 4,3 миллиона рублей.
Технически все версии одинаковы: под капотом установлен 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 102 л.с., дополненный 48-вольтовым стартер-генератором Neo Drive. Это гибрид Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV) с классическим шестиступенчатым автоматом и передним приводом. Средний расход топлива по смешанному циклу – около 6 литров на 100 км.
