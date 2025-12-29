Этот кроссовер надежной марки снова можно купить в РФ по цене Лады

В РФ возобновлены продажи кроссоверов Kia Seltos по цене от 1,65 млн рублей

В России появился новый Kia Seltos китайской сборки, который предлагают как вариант недорогого и надежного кроссовера, адаптированного к местным условиям. Ранее эта модель производилась на калининградском заводе «Автотор», теперь же поставляется из Китая. Минимальная цена на автомобиль стартует от 1 650 000 рублей.

В продаже сейчас представлено около 200 таких машин, доступных как с наличия, так и под заказ. Кроссовер в базовой комплектации Comfort с галогенной оптикой, тканевым салоном и обогревом только заднего стекла стоит от 1 650 000 рублей во Владивостоке.

В этой комплектации также есть мультируль с кнопками управления аудиосистемой, 10,25-дюймовый сенсорный дисплей мультимедиа, климат-контроль, парктроники спереди и сзади, камера заднего вида, бесключевой доступ, кнопка запуска двигателя и датчики давления в шинах.

В Красноярске автомобиль в такой же комплектации оценивают в 1 740 000 рублей. Более дорогой вариант Deluxe Edition с кожаной отделкой сидений во Владивостоке стоит минимум 1 930 000 рублей.

Kia Seltos

Кроме Владивостока и Красноярска, Kia Seltos китайского производства можно заказать в ряде крупных российских городов, включая Санкт-Петербург, Москву, Тюмень, Омск, Новосибирск, Кемерово, Иркутск, Ижевск, Чебоксары, Самару, Нижний Новгород, Оренбург и Набережные Челны.

Цены на машины из наличия по объявлениям варьируются. Самый дешевый вариант продают в Казани за 2 230 000 рублей, в Самаре за 2 250 000 рублей, чуть дороже – в Санкт-Петербурге, примерно 2 290 000 рублей. В Набережных Челнах и Оренбурге цены начинаются от 2 500 000 рублей, в Калининграде от 2 550 000 рублей, в Ростове-на-Дону от 2 600 000 рублей.

Kia Seltos

Технически все Kia Seltos китайского производства простые: под капотом стоит 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 115 л. с. и бесступенчатый вариатор.

