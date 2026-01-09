Недорогой и богато оснащенный семейный минивэн можно купить в РФ: называем цены

В РФ в продаже появились компактвэны Suzuki Ertiga по цене от 1,93 млн рублей

На российском рынке появился новый компактвэн Suzuki Ertiga, который позиционируется как доступный и практичный автомобиль для семейных поездок.

В Москве новинка предлагается по цене от 1 925 000 рублей с учётом льготного утильсбора в комплектации GLX. В эту версию входят кожаный многофункциональный руль, медиасистема с сенсорным экраном, климат-контроль, круиз-контроль, датчики парковки и система бесключевого доступа с кнопкой запуска двигателя.

В Краснодаре и Самаре за машину в той же комплектации просят 2 050 000 рублей, в Воронеже – 2 100 000 рублей, а в Екатеринбурге автомобиль под заказ стоит 2 450 000 рублей.

Автомобили в наличии также есть. Например, в Тюмени и Уфе Suzuki Ertiga с оплатой коммерческого утильсбора продается за 2 599 000 рублей. Самая высокая цена за аналогичную комплектацию – 2 999 000 рублей – зафиксирована у официального дилера в Нижнем Новгороде. В оснащение входят климат-контроль, круиз-контроль, задние парктроники, камера заднего вида, мультируль и медиасистема с тачскрином.

Все представленные автомобили технически одинаковы. Они оборудованы 1,5-литровым бензиновым атмосферным мотором мощностью 101 л. с. с цепным приводом ГРМ и шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Привод у Suzuki Ertiga передний, а дорожный просвет составляет 185 мм, что характерно для кроссоверов.

Ранее «За рулем» сообщал, что Минпромторг предложил отсрочку по утильсбору для российских производителей.