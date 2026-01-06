В России создадут два полностью беспилотных автомобиля
К 2028 году в России планируется создать и протестировать не менее двух прототипов полностью беспилотных автомобилей пятого уровня автоматизации.
Такие данные содержатся в утвержденной Правительством обновленной дорожной карте цифровой трансформации транспортного комплекса.
В документе указано, что к 2028 году будут испытаны высокоавтоматизированные транспортные средства пятого уровня. Также предусмотрен запуск беспилотных автомобилей четвертого уровня автоматизации уже в 2026 году на трассе М-12 «Восток».
Общая стратегия предусматривает более чем двукратное увеличение пробега таких высокоавтоматизированных автомобилей, а также коммерческого грузооборота с их использованием к 2030 году.
По прогнозам, пробег беспилотников на российских дорогах достигнет 16,5 млн километров в 2026-м, 22,7 млн километров – в 2027-м и 35,3 млн километров – в 2028 году.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!
Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!