Названы главные причины поломки отопителя в автомобиле

Эксперт Роман Тимашов перечислил семь причин поломок салонного отопителя в мороз

Салонный обогреватель автомобиля, называемый в народе «печкой», чаще всего выходит из строя именно при сильных морозах. Об этом сообщил Роман Тимашов, директор по послепродажному обслуживанию центра «Автодом Алтуфьево».

По его словам, одна из распространенных причин снижения мощности отопителя – забитый салонный фильтр. В такой ситуации поток воздуха становится очень слабым, и этого недостаточно для обогрева. Если в конструкции автомобиля нет салонного фильтра, радиатор «печки» легко забивается грязью и пылью.

Более серьезной проблемой является поломка вентилятора отопителя – моторчика или реле, регулирующего скорость. Еще одной причиной может быть неисправный термостат, из-за которого антифриз не нагревается до нужной температуры. Если в системе охлаждения недостаточно жидкости из-за течи радиатора, помпы или шлангов, отопитель тоже не сможет нормально работать.

Самая дорогая и опасная поломка – нарушение прокладки головки блока цилиндров. Это может привести к попаданию воздуха в систему, но при этом сам двигатель сильно повреждается, и вопрос отопления становится второстепенным.

Также существуют другие причины, по которым печка не греет. Например, может не работать трубчатый электрический нагреватель, часто ставящийся на дизельные машины, он включается независимо от прогрева охлаждающей жидкости. Либо ломается заслонка вентиляционной системы, и воздух идет не в нужном направлении, отметил эксперт.

Источник:  Газета.Ru
