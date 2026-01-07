#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Toyota получила сильный удар по репутации из-за коллективного иска: подробности
7 января
Toyota получила сильный удар по репутации из-за коллективного иска: подробности
Против Toyota подан коллективный иск из-за...
ИИ внедрили даже в шины: новая разработка Michelin
7 января
ИИ внедрили даже в шины: новая разработка Michelin
Michelin на CES 2026 представит шины с ИИ,...
Интерьер Dongfeng Mage 2026
7 января
Стартовали продажи мощного добротного кроссовера дешевле 1,5 млн рублей
Dongfeng Motor запустил продажи кроссовера Mage...

Toyota получила сильный удар по репутации из-за коллективного иска: подробности

Против Toyota подан коллективный иск из-за дефекта восьмиступенчатой АКП UA80

Компания Toyota столкнулась с коллективным иском, в котором идёт речь о проблемах с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач UA80.

Рекомендуем
Как определить, что дорога очень скользкая?

В иске утверждается, что эта АКП перегревается и слишком рано переключается на более высокие передачи. Согласно заявлению истцов, это вызывает ускоренный износ деталей, сокращает срок службы машин и снижает их рыночную стоимость.

Истцы указывают, что Toyota знала о дефектах ещё на этапе тестирования и после жалоб пользователей ограничилась лишь обновлением программного обеспечения. По мнению истцов, эти обновления лишь усилили износ трансмиссий ради повышения топливной эффективности. В итоге владельцы автомобилей вынуждены платить за ремонт после окончания гарантии.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

В качестве примеров приводятся Toyota Highlander и Camry 2020 года выпуска. Владелец Highlander рассказал, что при пробеге 108 000 км трансмиссия вышла из строя, и замена стоила бы более 7 400 долларов. Второй сообщил, что после появления необычных звуков в трансмиссии ему пришлось оплатить тысячи долларов за ремонт, несмотря на компенсацию за новую коробку.

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Иск охватывает почти все основные бензиновые и гибридные модели Toyota и Lexus, включая Camry (2018–2024), Highlander (2017–н.в.), RAV4 (2019–н.в.), Sienna (2017–2020), Avalon (2019–2022), а также Lexus ES 350, RX 350, NX и TX 350 последних годов выпуска. Все эти автомобили имеют проблему с коробкой передач UA80.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  ITHome
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Flickr | Wikimedia
Количество просмотров 54
07.01.2026 
Фото:Flickr | Wikimedia
Поделиться:
Оцените материал:
0