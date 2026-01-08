Новый кроссовер Toyota привезли в Россию с ценой чуть дороже 2 млн рублей

Toyota Corolla Cross из Японии и КНР продаются в РФ с ценами от 2,1 млн рублей

На российском рынке начали продавать новый кроссовер Toyota Corolla Cross, популярный в Юго-Восточной Азии. Машины привозят из Японии и Китая, поэтому доступны автомобили как с левым, так и с правым рулём. Их стоимость начинается от 2 100 000 рублей.

Для сравнения, компактный китайский Chery Tiggo 4 с вариатором стоит от 2 099 000 рублей. GAC GS3 оценивают от 2 449 000 рублей, а Geely Cityray – от 2 849 990 рублей.

За минимальные 2,1 млн рублей из Владивостока можно заказать праворульную Toyota Corolla Cross с японского рынка. Машина оснащена 1,8-литровым бензиновым мотором мощностью 140 л.с. и вариатором Direct Shift. По фото видно, что в комплектацию входят кожаные сиденья, двухзонный климат-контроль, мультимедийная система с 10-дюймовым экраном, кожаный руль, электронный стояночный тормоз с AutoHold и кнопка запуска двигателя с бесключевым доступом.

Toyota Corolla Cross

Китайская версия с левым рулём стоит во Владивостоке минимум 2 225 000 рублей. В ней сиденья тканевые, руль пластиковый, но есть цифровая приборная панель, мультимедийный дисплей, бесключевой доступ и электронный «ручник».

Гибридную версию из Китая предлагают за 2 295 000 рублей. Она сочетает 2,0-литровый бензиновый двигатель и электромотор на 113 л.с. Общая мощность – 196 л.с., расход топлива – 4,56 л на 100 км.

Японскую гибридную модель привезут за 2,5 млн рублей. Там установлен 1,8-литровый бензиновый мотор на 98 л.с. и электродвигатель на 95 л.с. Версии с полным приводом имеют дополнительный электродвигатель на задней оси с мощностью 41 л.с.

Интерьер Toyota Corolla Cross

В наличии в основном бензиновые Corolla Cross. В Москве за 2 720 000 рублей предлагают модель с 2,0-литровым 169-сильным атмосферным мотором и передним приводом. В других городах цены варьируются от 2 800 000 до 3 890 000 рублей в Москве у официального дилера Toyota.

«За рулем» можно читать и в MAX