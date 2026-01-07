Дешевый и надежный японский кроссовер дешевле Весты начали продавать в России

Кроссоверы Honda XR-V поставляются в Россию из КНР с ценами от 1,63 млн рублей

В России стартовали продажи нового бюджетного кроссовера Honda XR-V с китайского рынка. Этот купеобразный кроссовер выпускается на совместном предприятии Dongfeng-Honda и обычно поставляется под заказ. Цена на кроссовер начинается примерно от 1 630 000 рублей.

В сравнении с конкурентами XR-V стоит дешевле: базовая версия Chery Tiggo 4 с «механикой» стоит от 2 039 000 рублей, а цены на GAC GS3 стартуют от 2 449 000 рублей. Российская LADA Vesta SW Cross в топовой комплектации Techno с вариатором оценивается в 2 251 000 рублей.

За минимальную сумму 1 630 000 рублей компания из Владивостока предлагает новый Honda XR-V «под ключ», но комплектацию не уточняет. За 1 917 429 рублей там же можно заказать модель Love Edition с полностью чёрным кузовом и салоном из ткани, кондиционером, мультимедийной системой с сенсорным экраном, электронным стояночным тормозом, USB-портами и рулём из эко-кожи без мультифункции.

Honda XR-V

В версии с комбинированными сиденьями из ткани и эко-кожи и мультифункциональным рулём цена достигает 2 000 000 рублей во Владивостоке. В Чебоксарах из наличия продают XR-V с кожаной отделкой сидений и электрорегулировкой сиденья водителя за 1 970 000 рублей, но с обычным рулём из пластика.

В разных регионах России цена на XR-V варьируется: в Симферополе – от 2 080 000 рублей, Санкт-Петербурге – от 2 200 000 рублей, Екатеринбурге – от 2 320 000 рублей, Воронеже и Иркутске – по 2 600 000 рублей, Перми – 2 690 000 рублей. В Москве минимальная цена при заказе – 2 800 000 рублей, а из наличия покупка возможна за 3 150 000 рублей.

Интерьер Honda XR-V

В Воронежской области Honda XR-V продают за 3 090 000 рублей, в Аксай Ростовской области – за 3 200 000 рублей, а в Воронеже и Ярославле – за 3 300 000 рублей.

Honda XR-V представляет собой аналог модели Honda Vezel, адаптированный для китайского рынка. Внешне и технически это схожие машины, различающиеся дизайном радиаторной решётки, бамперами и деталями интерьера и экстерьера.

Под капотом XR-V установлен 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 124 лошадиные силы, который сочетается с бесступенчатым вариатором и передним приводом.

