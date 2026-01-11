#
Компактный кроссовер надежной марки снова можно купить в РФ: называем цены
11 января
Компактный кроссовер надежной марки снова можно купить в РФ: называем цены
В РФ в продаже появились новые кроссоверы Honda...
Какие автомобили были популярны в России в 2013 году? Вы удивитесь!
11 января
Какие автомобили были популярны в России в 2013 году? Вы удивитесь!
В 2013 году объем проданных автомобилей в...
Пробки «убивают» машину: эксперт объяснил почему
11 января
Пробки «убивают» машину: эксперт объяснил почему
Автоэксперт Ладушкин объяснил, чем грозит авто...

Какие автомобили были популярны в России в 2013 году? Вы удивитесь!

В 2013 году объем проданных автомобилей в России достиг 2,6 млн экземпляров

Авторынок России в 2013 году был самым выгодным для покупки автомобиля. По данным эксперта Сергея Целикова, тогда средняя цена машины составляла 30 средних зарплат, что было минимальным показателем за всю историю.

Как определить, что дорога очень скользкая?

В 2013 году рынок немного сократился на 5,5%, но при этом объем проданных автомобилей достиг 2,6 млн, что вдвое больше прогнозируемого объема 2025 года – 1,3 млн.

Доля иномарок в 2013 году была рекордной – 82%. Лидером продаж стала отечественная LADA с 446,2 тыс. автомобилей, хотя и с падением на 17%. Renault занял второе место с ростом на 11% (207,8 тыс. машин), а Kia увеличила продажи на 6%, достигнув 198 тыс. автомобилей. В топ-10 по продажам вошли еще Hyundai, Chevrolet, Volkswagen, Toyota, Nissan, Ford и Skoda.

В 2013 году Россия была вторым по величине автомобильным рынком в Европе, уступая только Германии. Сейчас страна занимает более низкие позиции, уступая Великобритании, Франции и Италии.

Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Интересно, что тогда доля кроссоверов и внедорожников составляла 32,6% от всех продаж, тогда как к 2025 году эти модели заняли 71%. Также выросла распространенность автомобилей с автоматической коробкой передач — с 46% до 73%. Электромобили и гибриды в 2013 году занимали лишь 0,1% рынка, а к 2025 году их доля должна достигнуть 4,2%.

Средняя цена нового легкового автомобиля в 2013 году составляла 906 тыс. рублей (около 28,5 тыс. долларов). К 2025 году прогнозируется рост до 3,3 млн рублей или примерно 40 тыс. долларов.

Источник:  Телеграм-канал Сергея Целикова
Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
11.01.2026 
Фото:Depositphotos
