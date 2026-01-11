Какие автомобили были популярны в России в 2013 году? Вы удивитесь!

В 2013 году объем проданных автомобилей в России достиг 2,6 млн экземпляров

Авторынок России в 2013 году был самым выгодным для покупки автомобиля. По данным эксперта Сергея Целикова, тогда средняя цена машины составляла 30 средних зарплат, что было минимальным показателем за всю историю.

В 2013 году рынок немного сократился на 5,5%, но при этом объем проданных автомобилей достиг 2,6 млн, что вдвое больше прогнозируемого объема 2025 года – 1,3 млн.

Доля иномарок в 2013 году была рекордной – 82%. Лидером продаж стала отечественная LADA с 446,2 тыс. автомобилей, хотя и с падением на 17%. Renault занял второе место с ростом на 11% (207,8 тыс. машин), а Kia увеличила продажи на 6%, достигнув 198 тыс. автомобилей. В топ-10 по продажам вошли еще Hyundai, Chevrolet, Volkswagen, Toyota, Nissan, Ford и Skoda.

В 2013 году Россия была вторым по величине автомобильным рынком в Европе, уступая только Германии. Сейчас страна занимает более низкие позиции, уступая Великобритании, Франции и Италии.

Интересно, что тогда доля кроссоверов и внедорожников составляла 32,6% от всех продаж, тогда как к 2025 году эти модели заняли 71%. Также выросла распространенность автомобилей с автоматической коробкой передач — с 46% до 73%. Электромобили и гибриды в 2013 году занимали лишь 0,1% рынка, а к 2025 году их доля должна достигнуть 4,2%.

Средняя цена нового легкового автомобиля в 2013 году составляла 906 тыс. рублей (около 28,5 тыс. долларов). К 2025 году прогнозируется рост до 3,3 млн рублей или примерно 40 тыс. долларов.

