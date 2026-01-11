#
В России вступило в силу серьезное изменение в наказании за тонировку

С 9 января в РФ штраф за тонировку распространяется на временно ввезенные авто

9 января в России вступил в силу закон, устраняющий возможность безнаказанной езды с тонировкой на временно ввезенных в Россию автомобилях.

Этот документ был опубликован 29 декабря, и согласно процедуре, начинает работать через 10 дней после публикации.

Поправки внесены в статью 12.5 КоАП. Теперь часть 3.1 устанавливает штраф в размере 500 рублей за слишком тёмную тонировку стекол, включая машины, временно находящиеся в стране.

Ранее существовал пробел в законодательстве, из-за которого правила тонировки, прописанные в Техническом регламенте Таможенного союза, не распространялись на транспорт из стран вне союза.

Это позволило иностранцам и россиянам не регистрировать такие машины в ГАИ и нарушать правила на протяжении полугода. В числе таких автомобилей были машины из Южной Осетии, Абхазии и Грузии.

Теперь и российские, и иностранные водители должны соблюдать одинаковые требования к светопропусканию – переднее ветровое и боковые стекла должны пропускать не менее 70% света. Контроль будет осуществляться согласно основным правилам допуска транспортных средств к эксплуатации и обеспечению безопасности на дорогах.

Источник:  Официальное опубликование правовых актов
Лежнин Роман
Фото:ТАСС/ Дмитрий Рогулин
11.01.2026 
0