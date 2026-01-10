Стало известно о планах Hyundai на автозавод в России

Срок действия опциона на выкуп завода Hyundai в России заканчивается в январе

Компания Hyundai Motor, скорее всего, не воспользуется правом на обратный выкуп завода в Санкт-Петербурге. Срок действия опциона, который позволял вернуть предприятие за символическую сумму примерно в 100 долларов, заканчивается уже в январе.

Представитель компании, пожелавший оставить свое имя в тайне, сообщил агентству Reuters, что условия сейчас не позволяют осуществить выкуп. Главным фактором называют продолжающийся конфликт на Украине и западные санкции.

Официального решения по будущему завода Hyundai пока не объявляла, но времени на принятие решения остается мало.

Ранее Hyundai и Kia были одними из крупнейших иностранных автопроизводителей на российском рынке, продавая ежегодно более 400 000 автомобилей и занимая около 23% рынка. Завод в Петербурге с мощностью свыше 200 000 автомобилей в год считался одним из самых современных в России.

В 2024 году Hyundai полностью продала завод российской компании AGR Automotive Group. Сделка включала опцион на обратный выкуп в течение двух лет, что часто используют иностранные компании при уходе с рынка с надеждой вернуться позже. Сейчас на этом заводе выпускаются автомобили под брендом Solaris, а в будущем там планируют собирать машины китайских производителей.

Hyundai не первая компания, которая теряет возможность обратно выкупить свои активы. Например, Mazda в октябре отказалась от выкупа СП с Sollers, а Toyota и Volkswagen продали свои предприятия без права возврата. Опционы у Renault, Ford, Nissan и Mercedes-Benz действуют до 2027–2029 годов.

