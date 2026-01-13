Автоэксперт раскрыл секреты зимнего вождения

Дмитрий Попов дал практические советы по подготовке автомобиля к снегопадам

В условиях сильных снегопадов и морозов автомобилистам стоит обратить особое внимание на три ключевых аспекта: подготовку машины к холодам, правильную очистку от снега и льда, а также на особенности вождения, отметил автоэксперт Дмитрий Попов.

Он рекомендует при прогнозе непогоды заранее запастись незамерзающей жидкостью и обработать дверные уплотнители силиконом. В сильные морозы, особенно для некоторых моделей автомобилей, может помочь отогрев в подземном паркинге. Эксперт отметил, что если двери примерзли, часто проще открыть пассажирскую, которая меньше подвержена обледенению, а затем уже изнутри открыть водительскую.

Попов подчеркнул, что необходимо полностью очищать автомобиль ото льда и снега, включая крышу, чтобы он был хорошо заметен на дороге. Для уборки снега он советует использовать лопату с металлической кромкой, способную справиться с настом, и призвал убирать вычищенный снег на газон, а не бросать его на проезжую часть или в сторону соседской машины.

Кроме того, эксперт рекомендует всегда иметь в багажнике надежный буксировочный трос и пластины противоскольжения на случай застревания. Самое важное на зимней дороге, по его словам, – это плавность: все маневры, торможение и разгон должны выполняться без резких движений. Также необходимо заранее прогнозировать ситуацию, держать увеличенную дистанцию и избегать неоправданно высокой скорости.

