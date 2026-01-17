#
Смотрите, это юбилейный Wrangler! Самое забавное — в салоне
17 января
Москвич М70
17 января
Владельцы будущего Москвича М70 поделились мнением о машине: отзывы о MG HS
Владельцы перечислили преимущества и недостатки...
17 января
Эксперт Крючков составил рейтинг военной...

Абсолютно новый Mitsubishi Pajero представят уже в этом году

Президент Mitsubishi Такaо Като объявил о выходе нового Pajero в 2026 году

На автосалоне в Токио, который начался 9 января, президент Mitsubishi Motors Такaо Като сообщил, что компания представит полноценный внедорожник в 2026 году.

Сам автомобиль не показали, но в конце официального видео можно было заметить крупный внедорожник. По информации ресурса BestCarWeb, это, скорее всего, новый Mitsubishi Pajero.

Возвращение легендарной модели произойдет через семь лет – последний раз Pajero продавался в Японии в 2019 году. Ранее ходили слухи о том, что новый Pajero будет похож на Nissan Patrol, однако японские СМИ утверждают, что это полностью самостоятельная разработка Mitsubishi. Это важно для фанатов бренда.

Новая модель будет базироваться на платформе Mitsubishi Triton. При этом кузов станет больше – около 5 метров длиной, что примерно на 10 см больше, чем у предыдущего Pajero IV.

В начале продаж внедорожник будет оснащен 2,4-литровым турбодизельным двигателем, таким же, как у Triton. Однако платформа изначально была подготовлена для гибридных подключаемых силовых установок и дальнейшей полной электрификации. Вероятно, в будущем появится топовая гибридная версия.

По прогнозам BestCarWeb, стартовая цена новинки может составить около 5 млн иен, что примерно равно 2,49 млн рублей.

Источник:  BestCarWeb
Лежнин Роман
Фото:BestCarWeb
17.01.2026 
Фото:BestCarWeb
