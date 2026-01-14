#
Максим Соколов
14 января
Сколько машин АВТОВАЗ способен выпускать в год: ответ главы компании
14 января
«Автотор» ответил на вопрос о получении сертификатов на BMW в РФ
14 января
Зимняя омывайка на нуле: что залить в бачок, чтобы не повредить автомобиль
Замена Mercedes-Benz S-класса и BMW 7-й серии: роскошный седан прошел сертификацию в РФ

Люксовый седан Hongqi L1 получил сертификацию в России

Премиальный автомобильный бренд Hongqi, признанный лидером в Китае, подтвердил скорый запуск на российском рынке своего нового седана Guoya (L1).

Машина успешно прошла сертификацию и получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), что открывает возможность официальных продаж в первой половине 2026 года.

Новый флагманский седан Guoya (L1) призван стать символом статуса в сегменте люкс. Автомобиль сочетает монументальный восточный дизайн, современные технологии и высокий комфорт. Длина кузова более 5,3 метра, колесная база – 3,2 метра, что обеспечивает простор для водителя и пассажиров.

Автомобиль выделяется идеальными пропорциями, продуманными линиями кузова и роскошным интерьером. Особое внимание уделено решетке радиатора с платиновым напылением.

В салоне использованы премиальные материалы, а уровень исполнения соответствует самым высоким стандартам. Передовая экосистема ориентирована на максимальное удобство пассажиров и водителя.

Модель создана для требовательных лидеров: топ-менеджеров, бизнесменов и государственных деятелей, для которых автомобиль – это статус и рабочий инструмент. Guoya станет достойной альтернативой лучшим европейским представительским седанам и займет уникальное место на российском рынке.

Главные преимущества Hongqi L1:

  • Эксклюзивный статус – вершина модельного ряда Hongqi.
  • Простор и комфорт бизнес-класса «люкс».
  • Уникальный дизайн, объединяющий европейские и восточные традиции, разработанный под руководством дизайнера Джайлса Тейлора.
  • Современные технологии безопасности и комфорта.

Точные дата начала продаж, комплектации и цены будут объявлены ближе к старту модели.

Hongqi L1
Hongqi L1
Hongqi L1
Hongqi L1
Источник:  пресс-служба Hongqi
Ушакова Ирина
Фото:пресс-служба Hongqi
14.01.2026 
Фото:пресс-служба Hongqi
